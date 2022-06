Beste Stimmung bei Melker Feuerwehrfest .

Heiß her ging es am vergangenen Wochenende beim Feuerwehrfest in Melk. Am Freitag war Ö3 Disco in der „Nautical Night“ angesagt und am Sonntag gestaltete die Stadtkapelle Melk den „Melker Frühschoppen“. Zahlreiche Vertreter der benachbarten Feuerwehren ließen es sich nicht nehmen, auch dabei zu sein.