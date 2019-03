Reges Treiben herrscht derzeit in der Ybbser Stadthalle. Der Hallenmeister Martin Haselberger und Elisabeth Schörghuber haben eine Woche Zeit, um die Vorbereitungsarbeiten für die 31. Auflage des größten deutschsprachigen Kabarettfestivals zu erledigen. Nach dem Podestaufbau müssen 850 Sessel in Reih und Glied geschlichtet werden, damit die Ybbsiade-Gäste am Freitag die NÖ-Premiere „Ich werde das Gefühl nicht los“ von Klaus Eckel in gewohnter Manier genießen können. Mit dem Abschluss des technischen Aufbaus ist die Arbeit der beiden Ybbsiade-Enthusiasten aber noch lange nicht abgeschlossen.

Den Stars Wünsche von Augen ablesen

Die Anforderungen der Ybbsiade-Stars sind auf der Bühne und abseits von ihr hoch. So hat jeder Künstler sein eigenes technisches Handbuch, der Bühnenumbau muss oftmals gleich nach der Vorstellung für den nächsten Tag erfolgen. „Jeder Tag bringt andere Anforderungen, das macht es auch so spannend“, erinnert sich Haselberger etwa an den hektischen Umbau von Watzmann zurück.

Ein anderes Mal wollte ein Künstler die Technik direkt im Publikum, und nicht, wie üblich, auf der Galerie. Für Haselberger und sein Team kein Problem: „Allerdings mussten wir 20 Sessel umplatzieren.“ Dass die Ybbsiade Ausnahmezustand bedeutet, verdeutlicht Schörghuber an nackten Zahlen: „In dieser Zeit nehmen wir immer ein paar Kilos ab.“

„Der eine isst vegan, der andere will ein Schnittlauchbrot oder eine Fleischplatte nach der Vorstellung“Schörghuber über die Wünsche der Stars

Zum Schwitzen bringen Intendant Joesi Prokopetz, SP-Bürgermeister Alois Schroll und sein Team aber auch die Wünsche der Stars abseits der Bühnentechnik. „Der eine isst vegan, der andere will ein Schnittlauchbrot oder eine Fleischplatte nach der Vorstellung“, versucht Schörghuber jeden Wunsch zu erfüllen. Mit ein Grund, warum Kabarett-Stars wie Monika Gruber von der Ybbsiade schwärmen. „Sie liebt Schokobananen und diesen Wunsch erfüllen wir immer gerne“, lacht Schroll.

Der Stadtchef selbst verbringt mit den Ybbsiade-Künstlern die Vorbereitungszeit für den Auftritt in der Stadthalle. Da kann es schon einmal vorkommen, dass sich Schroll die Laufschuhe schnürt, um mit den Stars die Donaulände entlang zu joggen, oder ein Fitnessstudio besucht, da es ein anderer Kabarettist zur Vorbereitung benötigt. „Wir sind Mädchen für alles. Einmal wollte sogar jemand vor dem Auftritt ins Solarium“, erzählt Schroll.

Die letzte Ybbsiade in der alten Stadthalle ist aber auch für Schörghuber ein ganz persönlicher Abschied. „Ich gehe nach der Ybbsiade in Pension. Die Zeit mit der Ybbsiade wird mir fehlen, da würde ich gerne weitermachen. Ich mag es, wenn sich etwas tut“, schwingt bei Schörghuber Wehmut mit.