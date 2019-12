Am Sonntagabend wurden vier Feuerwehren zu einem „Waldbrand“ nach Blindenmarkt gerufen.

Direkt neben der Westautobahn wurde von Notrufern ein Feuer gesichtet. Anfangs war unklar was brennt. Nach der Suche des Brandortes konnte eine in Vollbrand stehende Holzhütte in einem Strandbadbereich gefunden werden.

Unter schweren Atemschutz und unter Einsatz von Löschschaum konnte der Brand rasch gelöscht werden. Die Brandursache ist unbekannt. Neben den vier Feuerwehren stand die Polizei und der Rettungsdienst zur Beistellung im Einsatz.