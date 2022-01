Holzschuppen in Vollbrand: 130 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Blindenmarkt wurde neben weiteren sieben Wehren am Samstagabend zu einem Brandeinsatz in der Franz-Lechnerstraße alarmiert. Dort stand ein Holzsschuppen, der unmittelbar an ein Wohngebäude angebaut ist, in Vollbrand.

Lesezeit: 1 Min Hermann Knapp