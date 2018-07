Martin Hubers erste 100 Tage als FP-Klubobmann sind gezählt. Der Blindenmarkter zieht eine positive Bilanz. Den Sprung von vier auf acht Freiheitlichen im Landtag hat die FPÖ NÖ laut Huber gemeistert: „Ich bin sehr stolz auf unser Team. Alle neuen Mit-Abgeordneten haben sich hervorragend eingearbeitet und leisten tolle Arbeit.“

Über zehn Anträge, die die Freiheitlichen vorbrachten, wurden beschlossen. Darunter finden sich etwa die Erstellung einer Statistik über Kinderehen, die Errichtung einer Park&Drive-Anlage in Tulln sowie eine Anti-Atom-Offensive gegen Atommüllendlager an den Grenzen. Wer die FPÖ in den sozialen Medien beobachtet, bekommt allerdings meist andere Themen serviert. Asylwerber, Flüchtlingsströme und Grenzschutz dominieren im „blauen“ Facebook. Warum die Freiheitlichen lieber über Migration anstatt Atom-Endlager posten, erklärt Huber im NÖN-Gespräch: „Für Asylanten wird seit Jahren sinnlos Geld verwirtschaftet und das polarisiert natürlich. Wir wollen das aufzeigen.“

Hubers Klubsprecher-Vorgänger, FP-Landesrat Gottfried Waldhäusl, machte vor allem mit deftigen Sprüchen à la „Moslem-Mama-Mikl“ auf sich aufmerksam. Als der Blindenmarkter in seine Fußstapfen trat, betonte er gegenüber der NÖN, einen weniger harten Ton anzuschlagen. Aussagen wie „Ybbstanbul“ oder das „Ausländerproblem“ an den Blindenmarkter Auseen sprengen für Huber nicht die selbstgezogene Grenze: „Ich scheue nicht davor, die Dinge beim Namen zu nennen. Bei Bedarf ist das eben deftig, wenn man das so nennen will.“

Auch auf Facebook ist der Blindenmarkter aktiv. Huber posierte etwa für ein Bild an der slowenischen Grenze. Vor dem Maschendrahtzaun, mit Daumen nach oben: „Wenn andere Staaten es schaffen, ihre Grenzen zu schützen, kann man das doch ruhig zeigen. Das mag für manche eine Provokation sein, für mich ist es ein Lösungsvorschlag.“

Huber ortet „blaues“ Potenzial im Bezirk

Als Klubsprecher, FP-Bezirkschef und geschäftsführender Gemeinderat steckt sich Huber hohe Ziele. Die Gemeinderatswahlen stehen 2020, vielleicht auch schon früher, ins Haus. Freiheitliches Potenzial ortet Huber im Bezirk: „Wir haben eine tolle Truppe in Pöchlarn, aber auch im Südlichen Waldviertel wollen wir verstärkt die blaue Fahne hissen.“ Dass der Blindenmarkter in seiner Heimatgemeinde gerne den Bürgermeistersessel besetzen möchte, ist kein Geheimnis. „Blindenmarkt ist eine tolle Gemeinde – was möglich ist, wird man bei der Wahl sehen“, meint Huber.