Mann stürzt fünf Meter tief auf Betonboden .

Schwerer Arbeitsunfall in Blindenmarkt: Ein Mann aus dem Raum Amstetten führte auf einem Vordach Montagearbeiten durch. Er brach durch und fiel fünf Meter in die Tiefe. Dabei knallte er auf den Beton. Per Heli kam er ins Spital.