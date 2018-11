Für Aufsehen am Blindenmarkter Ausee sorgte heuer im Sommer ein 19-jähriger Asylwerber. In einem Streit verpasste der Afghane dort einem Mädchen einen Tritt, ohrfeigte ein anderes und widersetzte sich einem zu Hilfe eilenden Polizisten. Wegen versuchter Körperverletzung und versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt sitzt er nun vorm Strafrichter.

Geständig zu den Anschuldigungen ist der 19-Jährige nicht. „Wir haben nur herumgescherzt. Das war Spaß“, sagt er zu dem Vorfall mit den Mädchen. Und zum Widerstand: „Ich habe nicht erkannt, dass es sich um einen Polizisten handelt. Weil dieser Mann mich mit einem Spray bedroht hat, habe ich zum Messer gegriffen. Ich hatte Angst und habe ihm erklärt, dass er sich mir nicht nähern soll.“

Zeugen erzählen anderes. Aggressiv sei der Angeklagte den Mädchen gegenüber gewesen, berichten sie.

Und der Polizist, er war damals zum Baden am See, erzählt: „Nachdem er die Mädchen misshandelt hat, ist er ihnen in den Wald nachgegangen. Ich habe ihn aufgefordert stehenzubleiben, gesagt, dass ich Polizist bin.“ Folge habe der Angeklagte nicht geleistet. „Ich habe Einsatz von Pfefferspray angekündigt.“ Polizisten im Dienst waren da bereits verständigt, sie nahmen den Burschen fest.

Der Richter glaubt den Zeugen und spricht den Asylwerber schuldig. Es setzt vier Monate bedingt (nicht rechtskräftig).