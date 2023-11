Bluttat in Pielach: Prozessstart am 21. November

Nach einer Bluttat im April in Melk hat die Staatsanwaltschaft St. Pölten die Unterbringung des mutmaßlichen Schützen in einem forensisch-therapeutischen Zentrum beantragt. Laut einem psychiatrischen Gutachten sei der Mann zurechnungsunfähig, sagte der Sprecher der Anklagebehörde, Leopold Bien, am Dienstag auf APA-Anfrage. Die Verhandlung findet am 21. November statt. Der 42-Jährige soll den Partner seiner Mutter erschossen und sich dann in einem Haus verschanzt haben.

Der Mann soll heuer am 20. April den 62-Jährigen mit einer Faustfeuerwaffe in einem Einfamilienhaus in Melk getötet haben. Danach hatte er sich stundenlang auf dem Dachboden verbarrikadiert. Das Areal wurde großräumig abgesperrt, die Sondereinheit Cobra rückte an. Das Opfer wurde von Einsatzkräften aus dem Gebäude gebracht, erlag aber an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen.

Mitglieder der Verhandlungsgruppe Ost versuchten, den 42-Jährigen zum Aufgeben zu bewegen. Währenddessen soll der Mann laut früheren Polizeiangaben mehrmals auf Cobra-Mitglieder gefeuert haben. In der Folge hätten die Beamten Schüsse in Richtung des Mannes abgegeben - "aus offensichtlicher Notwehr", wie von der Exekutive betont wurde. Letztlich konnte der 42-Jährige festgenommen werde. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Spital gebracht.

In Folge legte der 42-Jährige ein Geständnis ab. Die Tatwaffe hatte er illegal besessen. Wäre der Mann zurechnungsfähig, müsste er sich wegen Mordes, versuchten Mordes und Widerstandes gegen die Staatsgewalt vor Gericht verantworten.