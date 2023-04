Mord in Melk: „Wussten bis zum Schluss nicht, wie der Täter reagiert“

Eigentlich war Thomas Heinreichsberger außer Dienst. Doch als der Bezirkspolizeikommandant am vergangenen Donnerstag davon hörte, was sich in Pielach bei Melk zugetragen hatte, war er in nicht einmal einer Viertelstunde am Einsatzort. „Die Erstinfo sollte sich bestätigen: Es war zu einer Bluttat gekommen, ein Schuss war gefallen“, schildert er.

Es folgten Stunden, die an die Substanz der Einsatzkräfte gingen. „Es war ein sensibler Einsatz, weil wir bis zum Schluss nicht wussten oder abschätzen konnten, wie der Täter reagiert“, sagt Heinreichsberger. Der Täter: Dabei handelt es sich um einen 42-Jährigen, den in Pielach selbst wohl nur wenige wirklich kennen.

Der Mann, wohnhaft und berufstätig in Wien, besuchte immer wieder seine Mutter in Pielach. Sein Vater ist schon vor Jahren verstorben, die Mutter hatte einen neuen Partner (62) gefunden. Dieser sollte den vergangenen Donnerstagabend nicht überleben: Der 42-Jährige erschoss ihn mit einer Waffe, die er nicht hätte besitzen dürfen. Bei der Befragung zeigte er sich geständig, der Mann war bisher unbescholten. Auf Social Media „likte“ er rechts(-extreme) Inhalte, den kolportierten Zusammenhang der Bluttat und dem Datum – 20. April, Hitlers Geburtstag – dementiert Heinreichsberger: „Das sind Spekulationen.“ Betreffend des Tatmotivs ermittelt aktuell das Landeskriminalamt.

Woher die Mordwaffe stammte, ist indes geklärt: Der soll ein Mann aus dem Ort diese gegeben haben. In Zusammenhang mit der Bluttat sei eine Person identifiziert worden, von der der Beschuldigte laut eigenen Angaben die Waffe bekommen habe, sagte Leopold Bien, Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, auf Anfrage. Die Person habe nun Suizid begangen. Das Haus des Mannes wurde durchsucht. Im Gebäude wurden laut Berichten des ORF NÖ am Dienstag Waffen entdeckt - wie viele und welche aufgefunden wurden und vor allem, ob der Mann diese oder zumindest einen Teil davon illegal besessen hatte, sei unklar. Das Ergebnis der Durchsuchung werde in einigen Wochen vorliegen, sagte Bien.

Chronologie: Was ist am 20. April 2023 in Pielach passiert?

Gegen 19 Uhr ging der Notruf ein. Ein Mann (42) hatte den Partner (62) seiner Mutter erschossen, die Frau alarmierte die Einsatzkräfte. Aufgrund der unklaren Situation konnten die Exekutivbeamten zunächst das Gebäude nicht betreten. Schließlich brachte die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) l den schwer verletzten Mann aus dem Haus in Pielach. Für das Opfer kam jede Hilfe zu spät. Die Mutter des Schützen befand sich während der Bluttat im Haus, die Frau erlitt einen schweren Schock und wird psychologisch betreut.

Danach verschanzte sich der 42-Jährige im Haus. In der Verhandlungsphase feuerte der Mann mehrmals auf Mitglieder des Einsatzkommandos Cobra. Die Verhandlungsversuche der Polizei blieben ergebnislos, gegen 23 Uhr erfolgte der Zugriff. Der 42-Jährige wurde festgenommen und ins Krankenhaus gebracht: Beim Schusswechsel wurde er leicht verletzt – Streifschuss im Brustbereich und an der rechten Hand.

