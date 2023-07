„Betonrausch“ auch im Bezirk Melk nicht ohne Folgen

Rund 20 Hektar Boden werden in Österreich täglich verbraucht. Es wird versiegelt, zubetoniert, asphaltiert. Dabei stehen viele Gebäude und ganze Altstädte nahezu leer. Die Auswirkungen für die Natur sind gravierend.

Beim Stichwort leerstehende Gebäude dienen wohl die ehemaligen XXXLutz-Geschäftsflächen in Marbach als wahres Parade-Negativbeispiel. Auch Marbachs Vize Manfred Mitmasser (FPÖ) kommen diese sofort in den Sinn: „Das ist einfach ein Schandfleck in der Gemeinde. Man ärgert sich, wenn man vorbeifährt“, sagt er.

2013 wurde der Standort Marbach des Möbelhändlers aufgrund der Hochwasserschäden dichtgemacht. Seither herrscht gähnende Leere im 11.000 Quadratmeter großen Areal. Seitens XXXLutz heißt es, dass die Fläche „zum Verkauf steht und Interessenten sich jederzeit melden können“, betont Sprecher Thomas Saliger auf NÖN-Anfrage. Interessenten für die Fläche gab es in der Vergangenheit schon immer wieder, bislang scheiterte es aber am Preis. Eine offizielle Summe, was der Möbelkonzern für das Areal haben will, ist nicht bekannt. Kolportiert werden jedenfalls Beträge um die vier Millionen.

Mitmasser sieht hier – in der „Causa XXXLutz“ sowie bei anderen Leerständen – auch Bund und Land in Verantwortung: „Es wäre an der Zeit, einmal ein Gesetz zu machen, das es ermöglicht, leerstehende Gebäude herzunehmen“, schlägt er vor. „Man müsse bei Bauvorhaben mehr nachdenken“, sagt er. Viele wertvolle Ackerflächen würden derzeit etwa für Photovoltaik-Anlagen draufgehen. „Sowas geht nicht, man kann keine ertragreichen Flächen verbauen“, betont Mitmasser.

Asphalt-Dschungel zieht Klima in Mitleidenschaft

Der Reduktion von Ackerflächen steht auch EU-Parlamentarier Alexander Bernhuber skeptisch gegenüber. „Viele Einkaufszentren entstehen auf Flächen mit guter Qualität. Natürlich, die wollen die besseren Plätze“, erklärt er. Das hätte auch Auswirkungen auf die Wasserspeicherung. Wasser könne nicht in den Boden versickern, sondern fließt in den nächstgelegenen Fluss oder Bach ab. Die Folge ist eine Naturkatastrophe, die im Bezirk bisher nicht nur einmal aufgetreten ist: Hochwasser. „Das darf man nicht unterschätzen. Es gibt natürlich schon Möglichkeiten, wie Rückhaltebecken, aber das ist dennoch gefährlich“, schildert er.

Auch klimatisch würde sich der „Betonrausch“ bemerkbar machen. „In den Städten und auch am Land wird alles heißer“, sagt Bernhuber. Gegensteuern können Landwirtinnen und Landwirte nur bedingt. Bewässerungen seien im Bezirk nur wenig möglich beziehungsweise werden sie kaum umgesetzt. Nur bei Spezialkulturen wie etwa den Erdbeeren würden sie zum Einsatz kommen. „Weizen oder Mais braucht man nicht bewässern. Es regnet bei uns im Bezirk ausreichend. Da sind wir gesegnet“, weiß er. Ein bisschen könne man auch mit durchdachtem Ackerbau machen. Er denkt da an weniger pflügen. Diese Hilfsmittel wären aber nur bedingt wirksam. „Man ist einfach der Willkür der Natur ausgeliefert“, meint Bernhuber.

Zudem würden viele Flächen durch den Bau von Parkplätzen verbraucht werden, auch hier brauche es ein Umdenken. Gleichzeitig wollen viele Menschen ein Haus bauen. „Da muss man dann die Größe des Gartens oder des Bauprojekts bedenken“, betont er.

Dass landwirtschaftliche Produktionsflächen durch die Versiegelung abnehmen, weiß auch Hürms Bürgermeister und Landwirtschaftskammer-Bezirksobmann Johannes Zuser (ÖVP). Kritisch sieht er hier die Bereitschaft der Bäuerinnen und Bauern, ihre Flächen für den Bau von Gebäuden herzugeben. Zudem brauche es für ihn auch einen Anreiz, alte Flächen zu verwenden. So würde auch der Druck auf neue Flächen abflauen. Außerdem sollten bereits gewidmete Parzellen auch bebaut werden. „Oft haben aber auch Landwirte gewidmete Flächen. Die stehen hier im Zwiespalt. Es braucht also einen Konsens“, erklärt Zuser.