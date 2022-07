Internationale Donauschifffahrtskonferenz findet im Stift Melk statt

Werbung

Mit der Neugestaltung des Melker "Hafenspitzes" stellte man in der Bezirkshauptstadt die Weichen für den Flusskreuzfahrt-Tourismus der Zukunft. Den über 600.000 ankommenden Schiffstouristinnen und Touristen will man mit dem Projekt ein modernes, neues Entree in die Stadt bieten. Die Donauregion in Niederösterreich wird nun zum Branchentreffpunkt der internationalen Flusskreuzfahrt: Die 26. Internationale Donauschifffahrts- und Tourismuskonferenz wird nämlich in Melk stattfinden. Genauer gesagt: Von 27. bis 30. November im Stift Melk.

Bis zu 250 Branchenvertreter reisen an

„Es bietet sich für uns die einmalige Chance, die ca. 200 – 250 Branchenvertreter von der Kompetenz im Bereich der Flusskreuzfahrt und dem

einzigartigen Angebot der Region Wachau zu überzeugen“, unterstreicht Landesrat Danninger die Bedeutung für den Wirtschaftsraum Niederösterreich.

Offizieller Veranstalter der viertägigen Konferenz ist Gerhard Skoff (danube tourist consulting).

"Starkes Signal für unsere Stadt und die Region"

Die Stadt Melk sei als Austragungsort der 26. Internationalen Donauschifffahrt- und Tourismuskonferenz bewusst gewählt worden. „Melk gilt als zentraler Punkt in der Donauschifffahrt. Wir haben mit unserem 'Donauspitz' eines der fortschrittlichsten Entrees entlang der Donau geschaffen. Ich freue mich, dass die internationale Schifffahrtskonferenz hier in Melk ausgetragen wird. Es ist ein starkes Signal für unsere Stadt sowie für die gesamte Donauregion in Niederösterreich“, zeigt sich Patrick Strobl, ÖVP-Bürgermeister der Stadt Melk, erfreut.

