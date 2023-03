Henning: Großbrand unter Kontrolle

Der Brand einer Lagerhalle in Henning in der Gemeinde Bergland (Bezirk Melk) hat am Dienstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Die höchste Alarmstufe "B4" wurde ausgelöst. Mehrere umliegende Feuerwehren mit mehr als 100 Mitgliedern rückten zu dem landwirtschaftlichen Objekt aus und versuchten das Feuer schnellstmöglich unter Kontrolle zu bringen, um die umliegenden Gebäude zu schützen. Am späten Nachmittag war der Brand laut Feuerwehrangaben unter Kontrolle. Es wurde erwartet, dass die Löscharbeiten bis zum Abend dauern. Verletzt wurde laut ersten Angaben niemand.

Der Brand war aus vorerst unbekannter Ursache am frühen Nachmittag ausgebrochen. Der Rauch war kilometerweit zu sehen. Die Einsatzkräfte konnten einen 3.000 Liter großen Dieseltank in der Maschinenhalle vom Feuer abschirmen und kühlen, berichtete der ORF NÖ. Auch ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus, ein Kunstdüngerlager und angrenzende Stallungen wurde verhindert.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.