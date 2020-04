Brandstifter gefasst - vermutlich sechs Brände gelegt .

Die Angst ging in den letzten Tagen in der Marktgemeinde Raxendorf um. Fünf Flurbrände innerhalb einer Woche zudem der Scheunenbrand in der vergangenen Nacht ließen die Gerüchteküche im Ort brodeln. "Im Ort geht ein Brandstifter um", mutmaßten besorgte Raxendorfer gegenüber der NÖN.