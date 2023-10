Nach Brand in Diedersdorf: Jetzt ermittelt die Polizei

Kurz vor Mitternacht heulten vergangenen Freitag die Sirenen: In einem landwirtschaftlichen Gebäude in Diedersdorf (Krummnußbaum) war ein Feuer ausgebrochen.

Ein Großaufgebot an Feuerwehren aus dem Großraum Pöchlarn und Ybbs rückte zum Bauernhofbrand aus: Anfangs war die Lage schwer einzuschätzen, deshalb wurde seitens der BAZ Melk die höchste Alarmstufe ausgerufen. Wie sich vor Ort herausstellte, kämpfte dort schon jemand beherzt gegen die Flammen: Der Hausbesitzer versuchte mit Handfeuerlöschern den Brand unter Kontrolle zu halten. Bis zum Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte war dadurch das Feuer so weit eingedämmt, dass die Florianis – unter schwerem Atemschutz – das Feuer löschen konnten. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet. Seither ist die Polizei am Zug. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. „Noch liegt uns kein Ergebnis vor“, betont ein Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf NÖN-Anfrage, dass die Ermittlungen noch laufen.