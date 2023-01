Hofamt Priel/Persenbeug-Gottsdorf: Spatenstich für Glasfaserleitung

Eine leistungsfähige Glasfaser-Infrastruktur wird zu einem immer wichtigeren Standortfaktor. Deshalb haben nun auch die Nachbargemeinden Hofamt Priel und Persenbeug-Gottsdorf mit dem Ausbau der Glasfaserleitung begonnen. Mit einem Investitionsvolumen von rund 7,4 Millionen Euro und einer Trassenlänge von 55 Kilometer werden in den beiden Gemeinden rund 1.500 Haushalte von schnellem Internet profitieren können.

„Die Entscheidung für die ‚NÖ Glasfaser‘ war goldrichtig. Instabile Internetverbindungen haben in dieser digitalen Welt keinen Platz mehr“, erklärt der Hofamt Prieler Ortschef Friedrich Buchberger (ÖVP). Auch sein Persenbeuger Amtskollege Gerhard Leeb schlägt in eine ähnliche Kerbe: „Mit dem Glasfaserausbau schaffen wir die besten Rahmenbedingungen für die Bevölkerung von Persenbeug-Gottsdorf und sorgen dafür, dass unsere Heimat auch für kommende Generationen lebenswert bleibt.“ Mit dem tatsächlichen Beginn der Bauarbeiten kann bereits in den nächsten Monaten begonnen werden. Über die jeweiligen Grabungsarbeiten und deren Dauer wird die Bevölkerung laufend informiert werden.

