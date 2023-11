Kind steckte in Gartenmöbel fest – Feuerwehren kamen zur Hilfe

Vier Feuerwehren sowie Rettungskräfte und Polizei mussten am Sonntagnachmittag nach Golling an der Erlauf ausrücken. Grund für den Einsatz war ein Kind in Notlage. Aus bislang unbekannter Ursache steckte der Fuß des Kindes in einem Gartenmöbel am Balkon fest, da der Fuß nicht aus der brenzligen Situation zu befreien war, wurde ein Notruf abgesetzt.

Vor Ort konnte die einsatzleitende Feuerwehr Golling das Kind mittels Trennschleifer aus seiner Zwangslage befreien. Glücklicherweise zog sich das Kind keine Verletzungen zu, wodurch die Rettungskräfte – nach einer Erstbegutachtung – wieder abziehen konnten. Das Kind wurde danach wieder in die Obhut der Eltern übergeben.