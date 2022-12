Melk: Knapp 47 Millionen Euro an Schulden

„Ja, der Schuldenstand schaut auf den ersten Blick arg aus. Aber: Wir brauchen es nicht verstecken, die Schulden sind aufgrund vieler Investitionen in der kritischen Infrastruktur“, gibt ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl im Rahmen des Voranschlages für das Jahr 2023 zu. Mit 46,7 Millionen Euro befindet sich der Schuldenstand in der Bezirkshauptstadt abermals auf Rekordhöhe. Zum Vergleich: Befand er sich im Vorjahr auf ebenso hohem Niveau, lag der Wert im Jahr 2020 auf 38,1 Millionen Euro. Im Rechnungsabschluss 2021 lag der Schuldenstand zuletzt bei 34 Millionen Euro.

Der Neubau der Kläranlage wird sich im Budget mit zumindest neun Millionen Euro zu Buche schlagen. Foto: Gleiß

Grund für den hohen Schuldenstand der Stadtgemeinde seien laut Strobl Projekte wie der Hafenspitz, der Zubau der Volksschule, aber auch der Ankauf von insgesamt drei neuen Feuerwehr-Autos. „Es gibt keine unnötigen Projekte, sondern wir benötigen diese Projekte“, stellt Strobl klar. Das nächste Großprojekt der Stadt steht dabei schon auf der Tagesordnung: Der notwendige Neubau der Kläranlage um rund neun Millionen Euro. „Die Empfehlung des Landes ist, das Projekt derzeit noch nicht auszuschreiben, sondern auf die Preisentwicklung zu warten“, erklärt Finanzstadtrat Nikolaus Weinwurm (ÖVP). Die Darlehensaufnahmen im Bereich Hafenspitz müssen durch die Einnahmen aus der Busbewirtschaftung gegenfinanziert werden, die Kläranlage durch Gebührenerhöhungen (die NÖN berichtete).

In der Ära Strobl hat sich die Verschuldung beinahe verdoppelt und bald wird auch der beste Draht zum Land nicht mehr helfen.“ LEOPOLD EMMINGER SPÖ

Generell war für den Finanzstadtrat die Budgeterstellung für das kommende Jahr alles andere als einfach. Gerade im Hinblick auf Strom- sowie Personalkosten und den Zinsentwicklungen musste die Budgeterstellung nach Vorgaben des Landes passieren. „Die Situation ist schwer einzuschätzen. Ich glaube aber, dass die Strom- und Personalkosten nicht so schlimm werden, wie sie derzeit prognostiziert werden“, meint Weinwurm, der betont, dass die Stadtgemeinde noch bis Sommer einen alten Stromvertrag habe.

Neben dem hohen Schuldenstand weist der Voranschlag für das kommende Jahr auch ein negatives Haushaltspotenzial von knapp 1,6 Millionen Euro aus. Bei den Zahlen hat Strobl aber eine eigene Rechnung, wie er im Gemeinderat erläuterte: „Rechnen wir die prognostizierten Mehrausgaben von jeweils 400.000 Euro bei Personal- und Stromkosten sowie die Zinserhöhungen weg, haben wir ein Minus von nur mehr 100.000 Euro. So einen Voranschlag gab es nicht einmal vor der Krise“, versucht Strobl eine Erklärung.

Dass das Minus beim Haushaltspotenzial aber auch durchwegs über zwei Millionen Euro liegen könnte, weiß Strobl ebenfalls. „Wir haben uns vor zwei Jahren für ein Konsolidierungspaket entschieden. Ohne dieses Paket wären wir über zwei Millionen Euro. Und, was man nicht vergessen darf: Wir haben in den vergangenen Monaten intensiv in PV-Anlagen investiert und versorgen uns damit mit eigenem Strom“, meint Strobl. Bis zum Rechnungsabschluss im Frühjahr erwartet Strobl aber wieder ein positiveres Ergebnis: „Wir kalkulieren immer vorsichtig bei den Einnahmen. Beim Rechnungsabschluss ist das meist besser.“

Wenig Freude mit dem Budget hat die Opposition. SPÖ und FPÖ enthielten sich der Stimme, einzig die Grünen-Gemeinderäte gaben dem Budget ihren Sanktus. Gemeinderat Rudolf Kuntner (FPÖ) ärgert vor allem, dass die Schulden „von Jahr zu Jahr“ steigen. „Jetzt haben wir schon eine Parkraumbewirtschaftung, die Radarboxen sowie die Erhöhung der GVU-Gebühren, und es geht sich immer noch nicht aus. Vielleicht sollten wir als nächstes Schranken an der Gemeindegrenze anbringen und Maut verlangen“, meint Kuntner süffisant. Er hofft, dass in den kommenden Jahren wieder mehr gespart werde: „Es sollte nicht nur darauf geschaut werden, wie viel Geld man den Bürgern beim Parken aus der Tasche ziehen kann.“

Keine Zustimmung gab es auch von der SPÖ, die hart mit der ÖVP und Stadtchef Strobl ins Gericht geht. „Die einzige Konstante der letzten Jahre ist das Eigenlob der ÖVP. In der Ära Strobl hat sich die Verschuldung beinahe verdoppelt und bald wird auch der beste Draht zum Land nicht mehr helfen. Die ÖVP muss umdenken“, poltert Klubsprecher Leopold Emminger. Er betont, dass die SPÖ den Kurs nicht weiter unterstützen könne: „Es fließt viel Geld in Projekte, deren Erfolg ungewiss ist.“

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.