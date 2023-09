Text-Patzer von Bürgermeistern: Bundeshymne ohne „Töchter“ gesungen

Gendern in Niederösterreich, das ist ein viel diskutiertes Thema. An geschlechtergerechte Sprache gänzlich nicht gedacht haben offenbar gleich mehrere Politiker am vergangenen Samstag, als sie im Melker Schuberth Stadion standen.

Das Nationalteam der Bürgermeister sang beim Alpencup – dabei kicken Bürgermeister und Vizebürgermeister aus Deutschland, Italien, Südtirol und Österreich gegeneinander – die Bundeshymne ohne der „großen Töchter“. Ein Video davon gibt's auf der Facebook-Page des Melker ÖVP-Bürgermeisters Patrick Strobl.

Dabei sind die „Töchter“ seit 2012 Teil des Liedes, die Textänderung wurde damals im Parlament beschlossen. Wieso den Herren die Wörter nicht über die Lippen kamen? Mit dieser Frage will sich in Melk nachträglich niemand so recht auseinandersetzen.

„So etwas kommentiere ich nicht“

Eine Anfrage beim Sprecher der Stadt Melk – Strobl war einer der Sänger auf dem Melker Rasen – wurde nicht kommentiert. Aber weitergeleitet. Seitens der Stadt verwies man nämlich an Gernot Lechner, dem Veranstalter des Events. Und der wolle sich den Alpencup nicht schlechtreden lassen. „So etwas kommentiere ich nicht“, richtete er gegenüber der NÖN aus.

Kritik für den Text-Patzer gibt's jedenfalls von der SPÖ: Nicht direkt aus Melk, aber vom Ybbser SPÖ-Nationalratsabgeordnetem Alois Schroll. „Wie es passieren konnte, dass bei diesem breit beworbenen Fußballspiel mit vielen nationalen und internationalen Gästen auf die Würdigung der Frauen, aber quasi auch aufs Gesetz gepfiffen wurde, kann ich mir schlichtweg nicht erklären“, sagt er. Schroll war zwar selbst nicht beim Event, habe sich aber nach Hinweisen das besagte Video angesehen.

Schroll verweist auf die Vorbildfunktion der Bürgermeister und empfindet die Aktion „einfach respektlos“. „Ich denke, dass hier eine Wiedergutmachung in Form einer offiziellen Entschuldigung gegenüber allen Frauen, aber auch der gesamten Bevölkerung, angebracht ist“, merkt er abschließend an.