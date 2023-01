Streit um Gemeindezeitung in St. Leonhard

Neues Jahr, alter Konflikt. Wieder einmal liegen sich in St. Leonhard die Bürgerliste „Vision Leonhard“ (VL) sowie die FPÖ mit ÖVP-Bürgermeister Hans-Jürgen Resel und der St. Leonharder ÖVP in den Haaren.

Der Streit schwelt schon lange, zuletzt brachte aber die aktuelle Gemeindezeitung das Fass zum Überlaufen. Dabei bewarb die ÖVP eine Parteiveranstaltung mit Parteilogo. „Wir haben bereits in vielen Gemeinderatssitzungen darüber gesprochen, dass wir in die Gemeindezeitung keine Parteiangelegenheiten geben. Damit wird Gemeindegeld missbraucht und die Partei erspart sich einen eigenen Postwurf“, ärgert sich FPÖ-Gemeinderat Richard Punz, dass die ÖVP-Ballwerbung auch noch auf der letzten Seite platziert wurde. „Gerade vor einer Wahl muss ich nicht eine ÖVP-Veranstaltung in der Gemeindezeitung bewerben. Das machen andere auch nicht“, legt Punz nach.

Rückendeckung erhält der Freiheitliche von VL-Gemeinderat Erich Radlbauer: „Aus meiner Sicht hat der Herr Bürgermeister in der letzten Zeit über Gemeindemedien vermehrt Werbung in eigener Sache oder in Sachen der ÖVP gemacht. Das passt einfach nicht.“ Besonders geärgert hat sich Radlbauer darüber, dass sich der Ortschef bei allen Parteien in der Gemeindezeitung für die gute Zusammenarbeit bedankte − dabei aber auf die VL „vergaß“.

Die VL erinnert daran, dass man nach der Wahl ein gemeinsames Gremium aus allen Parteien zusammenstellen wollte, welches das Redaktionsteam für die Gemeindezeitung bilden sollte und somit alle Parteien die Möglichkeit auf Beiträge hätten. „Das wollte der Ortschef natürlich nicht. Die Kopfquote in der Zeitung ist ja klar vom Bürgermeister bestimmt. Er lässt sich gerne abbilden, damit es den Anschein hat, dass er auch alles macht“, meint Radlbauer, der den Vorschlag für ein gemeinsames Gremium erneuert. Wichtig ist Radlbauer auch zu betonen, dass er grundsätzlich nichts gegen den ÖVP-Ball gemeinsam mit Ruprechtshofen habe: „Mein Anliegen ist ja nach wie vor, dass die beiden Gemeinden zusammenkommen. Mich ärgert nur die Art und Weise der Bewerbung in der Gemeindezeitung.“

VP-Bürgermeister Hans-Jürgen Resel wisse nichts von der Abmachung, kein Parteilogo in der Gemeindezeitung abzudrucken. Er verweist auf den Silvestermarkt, den die SPÖ jedes Jahr veranstaltet und in der Zeitung ankündigt. „Der Silvestermarkt, den die SPÖ am Leonhardiplatz und am Hauptplatz veranstaltet, haben wir auch immer in unserer Gemeindezeitung angekündigt. Mit Parteilogo“, betont Resel. „Wir haben diesbezüglich nie etwas ausgemacht. Ich weiß nicht, wie die Vision und die FPÖ darauf kommen. Abgemacht ist, dass wir keine Wahlwerbung in unserer Gemeindezeitung drucken. Aber Veranstaltungen werden auch mit Logo angekündigt“, zeigt sich der Bürgermeister verwundert.

Bürgermeister weist Vorwürfe von sich

Dass die Vision Leonhard sich in redaktionellen Angelegenheiten außen vor gelassen fühlt, weist Resel ebenso ab. „In der Gemeindeordnung steht, dass ich als Bürgermeister dafür verantwortlich bin, die Bevölkerung über Geschehnisse in unserer Gemeinde zu informieren“, sagt er. Er betont weiter, dass es sich bei der Gemeindezeitung um ein gemeinschaftliches Projekt aller Parteien handle und nicht wisse, warum die Vision sich vernachlässigt fühlt. „Bei der SPÖ hatte die Vision kein Problem mit dem Parteilogo. Es war klar, dass sie bei der ÖVP wieder etwas suchen, worüber sie sich aufregen können. Das finde ich sehr billig“, merkt Resel an. „Natürlich machen wir keine explizite Wahlwerbung in unserer Gemeindezeitung. Aber Veranstaltungen, die von Parteien, egal welcher, organisiert werden, dürfen auch mit dem Logo in unserer Zeitung erscheinen“, ergänzt er.

