Ramona Fletzberger neue Ortschefin in Weiten

Mit der Wahl zu einer neuen Bürgermeisterin stellten die 19 Gemeinderäte der Marktgemeinde Weiten vergangene Woche die Weichen für die Zukunft. Notwendig wurden diese Wahlen durch den Rücktritt von VP-Bürgermeister Franz Höfinger und den Abgang der beiden Gemeinderäte Philipp Renner und Walter Hartl (beide ÖVP). An ihre Stelle rückten Johannes Schindele, Manfred Schmidt und Reinhard Toifl (alle ÖVP) in den Gemeinderat nach.

Nach der Wahl im Gemeinderat war klar: Erstmals in der Geschichte der Marktgemeinde Weiten wird eine Frau an der Spitze stehen. Die bisherige Vizebürgermeisterin Ramona Fletzberger, von der ÖVP vorgeschlagen, wurde mit großer Stimmenmehrheit zur Bürgermeisterin gewählt. Von den 19 abgegebenen Stimmen entfielen auf sie 14 Stimmen – bei 16 ÖVP-Gemeinderäten. Damit haben, in der zuletzt krisengebeutelten Weitener ÖVP, auch zumindest zwei eigene Mandatare nicht für Fletzberger gestimmt.

Ebenfalls von der ÖVP vorgeschlagen wurde Johann Schmid für die Wahl zum Vizebürgermeister. Insgesamt erhielt er 13 von 19 abgegebenen Stimmen. Auch Schmid ist damit in seiner eigenen Partei nicht unumstritten. Eigentlich wäre für das Amt die Drittgereihte auf dem Wahlvorschlag von 2020, Regina Steininger, an der Reihe gewesen. Sie verzichtet aber auf das Amt der Vizebürgermeisterin, wodurch Schmid von der ÖVP vorgeschlagen wurde.

Bei der ÖVP hofft Fraktionsobmann und geschäftsführender Gemeinderat Alfred Nowak, dass nach der Neuwahl „die Einigkeit wieder hergestellt wird“. Nachdenklich stimmte ihn aber, dass es Stimmen gab, die nicht stimmen“, womit er jene Mandatare in den eigenen Reihen ansprach, die nicht für die neue Bürgermeisterin oder den Vizebürgermeister gestimmt haben. Seitens der SPÖ betonte der geschäftsführende Gemeinderat Mario Stieger: ,,Die Zeiten sollen wieder ruhiger werden.“ Er reichte der neuen Bürgermeisterin die Hand zur Zusammenarbeit zum Wohle der Gemeinde. ,,Wir werden auch in Zukunft unsere Meinung vertreten und aufzeigen.“

Angespannte Tage für neue Bürgermeisterin

Sehr angespannt erlebte die neue Bürgermeisterin die Tage vor der Abstimmung und den Wahlabend. Sie zeigte sich letztendlich über das Wahlergebnis zufrieden. Mit ihrem altbewährten Team will sie einen nahtlosen Übergang schaffen und die bevorstehenden Großprojekte, wie etwa die Tagesbetreuung für Kinder, die sich bereits im Bau befindet, die Errichtung von Tennisplätzen in der Gemeinde und auch das Projekt Bauhof über die Bühne bringen.

