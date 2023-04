Nach Rechnungshof-Kritik: Verbesserungen bei Pionieren

Die Situation bei den Pionieren beschäftigte jüngst den Rechnungshofausschuss im österreichischen Parlament. Bereits im November 2021 berichtete die NÖN nach einem Rechnungshofbericht über den schlechten Zustand der Melker Pioniere. Auf insgesamt 69 Seiten zerpflückte der Rechnungshof damals eine der wichtigsten Einheiten des österreichischen Bundesheeres im Katastrophenschutz. Davor wurde der Zustand der Pioniere bereits 2019 im Bericht „Unser Heer 2030“ als „militärisches Risiko“ bezeichnet. Das Bundesheer sei ohne Erneuerung der Pionierkapazitäten nicht in der Lage, feindliche Bewegungen zu hemmen, die eigene Bewegung zu fördern oder durch Baumaßnahmen den eigenen Schutz zu erhöhen, so der damalige Bericht.

Die Liste der Mängel betraf vor allem die Einsatzfähigkeit der Truppe. So verfügten die Pioniere über keinen einzigen Schützenpanzer, obwohl der Plan fünf Panzer vorsah. Ähnlich das Bild bei geländegängigen Lkw: Von vorgesehenen 15 gab es nur acht. Kritik gab es damals auch für die fehlende Ausbildung und die mangelhafte Anzahl an Personal. Im Ergebnis der Prüfung aus dem Zeitraum von 2016 bis 2019 befinden sich die in Melk und Mautern stationierten Pioniere in „kritischem Zustand“. Im Rahmen einer Organisationsreform zwischen 2016 und 2019 wurde laut Bericht die Anzahl an Arbeitsplätzen im Pionierbataillon 3 von 382 auf 305 reduziert.

Pioniere beschäftigten Parlamentsausschuss

Im jüngsten Rechnungshofausschuss widmeten sich die Parlamentsabgeordneten den Fähigkeiten und der Ausstattung der Pioniere. Im Konkreten ging es um das Melker Pionierbataillon 3, das neben Ausstattungsproblemen auch mit schlechten Schießfähigkeiten der Soldaten konfrontiert ist. Laut Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) sollen diese Fähigkeitslücken geschlossen und die Rekruten wieder zu Soldaten ausgebildet werden.

Der Bericht zeige klaren Reformbedarf auf. „Im Pionierbataillon 3 kämpfen wir mit Budget und Personal“, bestätigt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Berichte wie der Rechnungshofbericht führen zu positiven Veränderungen, betont sie. Negative mediale Aufmerksamkeit führe aber auch zu negativen Auswirkungen bei der Personalnachbesetzung. Mit Anfang April waren 19 von 27 Offiziersposten besetzt. Verbesserungen beim Offiziersgehalt würden die Stellen leichter besetzbar machen, unterstrich Tanner.

Für die Verteidigungsministerin müssen Grundwehrdiener künftig „wieder zu Soldaten ausgebildet“ werden. Grund für die mangelnden Schießfertigkeiten waren zuletzt Assistenzeinsätze, die Kapazitäten der Pioniere gebunden haben. „Durch Assistenzeinsätze an der Grenze wurden in der Vergangenheit viele Ressourcen des Kernauftrags der Pioniere gebunden“, beklagt Tanner und teilt mit, die Zahl der an der Grenze stationierten Soldaten weiter reduzieren zu wollen.

Generalsanierung der Bootsflotte erledigt

Im Vergleich zum RH-Bericht sieht der Kommandant der Pioniere, Michael Fuchs, eine deutliche Verbesserung. So erfüllen die Pioniere aktuell 97 Prozent ihrer Schießverpflichtungen, rund 80 Prozent der Boote sind mittlerweile einsatzfähig. Zudem wurde die Bootsflotte generalsaniert. „Uns geht es deutlich besser. Mit Unterstützung des Bundesministeriums werden wir auch im Kampfunterstützungssektor dorthin kommen, wo wir hingehören“, erinnert Fuchs daran, dass eine Modernisierung der gepanzerten Fahrzeuge ebenso angedacht sei wie im Bereich Spezialfahrzeuge. „Wichtig ist, dass wir die militärische Landesverteidigung auch vollziehen können. Das Blatt hat sich aber seit dem damaligen Bericht zum Besseren gewendet“, betont Fuchs.

Nicht nur aus Kostengründen, sondern auch zwecks Verwaltungsvereinfachung, hält Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker eine örtliche Zusammenlegung der Einheiten in Mautern und Melk für sinnvoll. Für diese Zusammenlegung laufen laut dem Pionierkommandanten bereits die Vorbereitungen. „Die Zusammenlegung ist noch nicht fix, aber nach wie vor mein Ziel“, will Fuchs die Zusammenführung in den kommenden fünf Jahren schaffen. Aktuell befinden sich auch 65 Soldaten der Pioniere im Libanon. Fuchs, der selbst zu den Osterfeiertagen vor Ort war, berichtet von einer dichten Auftragslage im Einsatzgebiet: „Wir führen vor Ort Cargo- und Personentransporte sowie Instandsetzungen durch. Die Stimmung in der Truppe ist gut. Im Juni ist sie wieder retour.“

