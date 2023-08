Bundeswettbewerb: Jubel bei FF-Jugend in Ruprechtshofen

Jubelstimmung bei der Feuerwehrjugend Ruprechtshofen-Brunnwiesen. Beim 24. Bundesjugendleistungsbewerb in Liezen belegte der Feuerwehrnachwuchs den sensationellen elften Platz bei insgesamt 45 teilnehmenden Gruppen. Die Ruprechtshofner sind damit auch die zweitbeste Bewerbsgruppe aus NÖ – beste NÖ Gruppe war die FF Hollenthon. Stolz auf seine Truppe ist Hauptbetreuer Wolfgang Schmid und er betont auch den Mehrwert für die Zukunft: „Die Kinder schweißt die Jugend zusammen, sie können die Kameradschaft leben und man sieht, dass man gemeinsam etwas schaffen kann.“

Für den Bundeswettbewerb qualifizierte sich die Feuerwehrjugend durch ihre Leistungen bei den vergangenen beiden Landeswettbewerben. In Liezen mussten dann zwei Teile erledigt werden: ein Hindernis- sowie ein Staffellauf. Insgesamt werden in Ruprechtshofen 26 Kinder und Jugendliche bei der Feuerwehrjugend betreut. Laut Schmid werden im Schnitt rund 60 Prozent der Jugendlichen in den Aktivdienst überstellt. Ausgetauscht wird sich bei der Jugend zweimal in der Woche – dabei stehen Wissensbildung, Gerätekunden aber auch Training für die Wettbewerbe an der Tagesordnung. Wer mitmachen will, kann sich jederzeit bei der Feuerwehr melden.