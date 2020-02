Zuletzt legten Reinhard Rietsch aus Salzburg und Markus Wagner aus Lilienfeld einen Zwischenstopp in Melk ein: Bei einem Seiterl Bier und einem Ischgl-Gin Tonic statteten sie den beiden „Kalmuck“-Chefs Florian Steinkellner und Gregor Walter in ihrer Weinbar einen Besuch ab. Zwei besondere Gäste, vor allem für Steinkellner, der selbst des Öfteren am DJ-Pult steht. „Es war ein gemütliches Gespräch mit den beiden. Sie sind sehr bodenständig und haben unsere Bar gelobt“, freut sich der Melker über den hohen DJ-Besuch. Ein Wiedersehen in Melk ist nicht ausgeschlossen: „Sie meinten, dass sie gerne wieder bei uns vorbeischauen, wenn sie wieder einmal da sind“, strahlt Steinkellner.