Zukunft von Schonbühels Campingplatz „in Verhandlungen“

Ein Wohnwagen reiht sich neben dem anderen. Es wird gegrillt, getratscht, entspannt. Eine Momentaufnahme, die derzeit auf den meisten Campingplätzen im Bezirk zu beobachten ist. Auf einem bleibt es aber ruhig.

Seit Anfang des Jahres ist das Gasthaus Stumpfer samt Campingplatz in Schönbühel-Aggsbach aufgrund der Pensionierung von Besitzer Harald Stumpfer dicht. Über die Zukunft des Platzes und des Gasthauses wurde viel gemunkelt. Zuletzt machten Gerüchte über das Interesse einer Immobilienfirma am Grund die Runde. Bürgermeister Josef Kienesberger (ÖVP) weist die Gerüchte zwar nicht zurück, erklärt sie aber nunmehr für nichtig: „Das wurde am Anfang besprochen, aber die sind mittlerweile wieder abgesprungen“, erklärt er.

Einen Interessenten gibt es aber schon, dieser solle das Gasthaus und den Campingplatz übernehmen wollen. Der Ortschef zeigt sich aber vorsichtig: „Das ist mein letzter Stand. Fix ist hier aber noch nix“, weist er auf noch bevorstehende Gespräche hin. Ähnlich zurückhaltend gibt sich auch Harald Stumpfer: „Wir sind derzeit in Verhandlungen, können aber noch nichts sagen. Der Interessent hat darum gebeten. Es gibt schon wieder viele Gerüchte, aber da ist nichts dran“, erklärt er. Wie es also mit dem Areal weitergeht, soll sich je nach Ausgang der Verhandlungen zeigen.

Rennen um freie Stellplätze verschärft sich im Sommer

Etwa vier Kilometer flussaufwärts ist es alles andere als ruhig. Am Donaucampingplatz Emmersdorf bemühen sich Franzosen, Italiener, Schweizer, Deutsche und Holländer um einen Stellplatz oder eine Nächtigung in den Weinfasshütten. Zur Freude von Besitzerin Larisa Serban-Colesnicov sind freie Plätze meist Mangelware: „Die Nachfrage ist sehr hoch, die Leute kommen aus allen Ecken der Welt“, erzählt sie begeistert. Besonders die Bungalows in Form von Weinfässern seien ein Dauerbrenner: „Es ist sehr selten, dass man da ein freies findet“, weiß Serban-Colesnicov.

Erst vergangenes Jahr übernahm sie den Campingplatz in Emmersdorf. Seither unternahm die gebürtige Greinerin einige Anpassungen: „Wir haben jetzt eine E-Ladestation für E-Bikes, einen Kinderspielplatz und einige Sitzmöglichkeiten“, schildert sie.

Mit den Neuerungen intendierte Serban-Colesnicov, den Platz vor allem familienfreundlich zu machen: „Wir wollen, dass unser Platz für alle geeignet ist“, sagt sie. Seit Kurzem wird zum Frühstück überdies Gebäck auf den Campingplatz geliefert.

Derzeit sind auf dem Campingplatz keine Wohnmobile oder Wägen abgestellt. Foto: privat