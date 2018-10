Das geplante Zitronensäurewerk der Firma Jungbunzlauer in Bergern (Gemeinde Zelking-Matzleinsdorf) entzweit den Bezirk Melk in zwei Lager: Projektgegner und Befürworter. Diese 3D-Ansicht präsentierte das Unternehmen bei den jüngsten Info-Veranstaltungen in den betroffenen Gemeinden Zelking-Matzleinsdorf und Leiben.

| Jungbunzlauer