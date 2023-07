Nach Kritik an Land NÖ: „Immissionen wurden sehr wohl behandelt“

Die Nachricht, dass der Verwaltungsgerichtshof die UVP-Genehmigung für die Jungbunzlauer-Pläne um die Zitronensäurefabrik im Bezirk Melk aufhob, zog ein politisches Hick-Hack mit sich. Die Grünen-Klubobfrau Helga Krismer sprach von einer „Sanierung des schlampigen Umweltverfahrens in NÖ“ durch den Rechtsstaat – ÖVP-Umweltsprecher Josef Edlinger konterte, dass die Kritik des Verwaltungsgerichtshofs ausschließlich dem Bundesverwaltungsgericht gelte und nicht dem Land NÖ. Daraufhin argumentierte wiederum Krismer, dass die erste Instanz in diesem Verfahren die NÖ Landesregierung war – das Bundesverwaltungsgericht habe sich auf das Land NÖ gestützt.

„Stimmt so nicht“, sagt Leopold Schalhas. Er leitet die Abteilung Anlagenrecht der Landesregierung – jene Abteilung, die das UVP-Verfahren im Oktober 2020 führte. Die UVP-Genehmigung erfolgte danach durch die Landesregierung. „Die im Erkenntnis angesprochenen Beschwerdeführer haben sich am erstinstanzlichen Verfahren, also beim Land NÖ, gar nicht beteiligt, sondern ihre Einwendungen erst beim Bundesverwaltungsgericht vorgebracht“, erläutert Schalhas. Kurz gefasst: Diese Beschwerden lagen erst nach dem „grünen Licht“ des Landes vor, konnten demnach damals noch gar nicht behandelt werden. Diese wären in zweiter Instanz, also vom Bundesverwaltungsgericht zu prüfen gewesen – und das ist gemäß der Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes nicht passiert.

Geprüft wurden „die am meisten belasteten Punkte“

Angesprochen auf den Vorwurf des „schlampigen Verfahrens“, in dem Umweltauswirkungen nicht restlos geklärt seien, schüttelt Schalhas den Kopf. „Es wurde hochprofessionell gearbeitet. Und die Immissionsfragen wurden sehr wohl schon vom Land umfassend behandelt und beurteilt.“ Geprüft wurde, so der Abteilungsleiter, „immer an den meist belasteten Punkten, wobei keine unzumutbaren Immissionen und natürlich auch keine Gesundheitsgefährdungen gegeben sind“: „Daraus kann abgeleitet werden – und das ist auch der fachliche Standard – , dass bei den weiter weg gelegenen Immissionspunkten, etwa den Wohnsitzen der Beschwerdeführer, jedenfalls keine höheren Belastungen vorliegen.“ Demnach gehe Schalhas auch davon aus, dass im weiteren Verfahren wieder „grünes Licht“ für die Werkspläne folgen werde. „Ich will und kann dem Gericht natürlich nicht vorgreifen – aber ich wüsste nicht, wie man bei den vorliegenden Ermittlungsergebnissen inhaltlich auf ein anderes Ergebnis kommen sollte. Nach unserer Rechtsmeinung sind die Einwendungen der Beschwerdeführer sogar unzulässig, weil diese sich nicht am erstinstanzlichen Verfahren beteiligt haben, obwohl sie vom Verfahren wussten“, merkt Schalhas abschließend an.“