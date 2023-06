So geht's mit dem Schloss Sooß weiter

Das Schloss Sooß erhält eine neue Bestimmung: Mit Sommer zieht die jüdische Chabad Gruppe mit einem Summer-Camp für Kinder und Familien ein, um dann auch international schrittweise auf die historische Bedeutung NÖ für das Judentum bis heute aufmerksam zu machen. Seminarveranstaltungen im Schloss, ein Internatsbetrieb sowie neue Hotspots für den jüdischen Tourismus in der Region sollen in den nächsten Jahren dieses neue Projekt „Chabad Campus - Schloss Sooß“ zum Blühen bringen. Am Donnerstag, 22. Juni, 19 Uhr, wird im GH Birgl über das Projekt informiert. Mehr Infos: kbw-bildung.at.