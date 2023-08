Einbrecher im Pfarrhof Kirnberg: „Sie schlugen am helllichten Tag zu!“

Diese komischen Streifen auf den Stiegen, die kamen Johann Stefan sofort komisch vor. „Ich dachte erst, jemand hätte Farbe verschüttet“, sagt der Mesner. Doch es handelte sich um Schleifspuren: Einbrecher hatten sich Zugang zum Kirnberger Pfarrhof verschafft – und gleich den ganzen Tresor mitgenommen. Johann Stefan war der Erste, der den Diebstahl bemerkte.

„Ich war vormittags noch im Pfarrhof, war dann ein paar Stunden weg. Als ich gegen 14 Uhr wieder retour kam, sah ich die aufgebrochene Tür“, erinnert sich der Mesner zurück. „Der Tresor war weg. Erst dann ist mir bewusst geworden, dass hier eingebrochen worden ist.“ Geistesgegenwärtig rief Stefan umgehend die Polizei.

Laut Polizeibericht hatten die Täter ein Brecheisen dabei, sie richteten ziemlichen Schaden im Pfarrhof an. Genaue Angaben dazu könne Stefan aktuell noch nicht machen. „Wir sind aktuell noch beim Eruieren. Das ganze Gebäude steht jedenfalls unter Denkmalschutz“, gibt er zu bedenken.

Einbrecher entpuppten sich als Panzerknacker

Und der gestohlene Tresor? Tja, die Einbrecher entpuppten sich als Panzerknacker. Nachdem die Täter den Tresor aus dem Pfarrhof geschleppt hatten, brachen sie ihn auf. Und zwar nicht weit vom Tatort entfernt: Ein Mitarbeiter des Straßendienstes fand den aufgebrochenen Tresor ein paar Tage nach dem Einbruch etwa einen Kilometer vom Pfarrhof entfernt. Zwei Handkassen, eine Geldtasche, Matrikenbücher und die Pfarrchronik befanden sich im Tresor. Das Geld ist futsch, sämtliche Dokumente und Aufzeichnungen ließen die Diebe aber zurück. „Wir waren sehr beschäftigt, die Schriften und Bücher zu trocknen, es war alles nass. Glücklicherweise waren keine wertvollen Kunstgegenstände im Tresor“, sagt der Mesner. Stefan schätzt die Diebesbeute auf rund 900 Euro. „Normalerweise lagern wir dort nicht so viel Geld, das war ein Zufall“, erzählt er.

Der Einbruch ging an Johann Stefan nicht spurlos vorbei. „Ich bin seit 25 Jahren Mesner in Kirnberg, so etwas habe ich noch nicht erlebt“, schüttelt er den Kopf. Der Schock steckte ihm ein paar Tage danach noch in den Knochen. „Der Vorfall hat mich schon beschäftigt. Vor allem, weil die Einbrecher am helllichten Tag zugeschlagen haben!“, betont er. Nun geht’s an die Aufarbeitung. „Ich möchte mich bei allen bedanken, die mithelfen“, sagt Stefan.