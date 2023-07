Einbruch in Schule: Fünf Euro Beute, mehrere tausend Euro Schaden

In der Nacht von Sonntag auf Montag der Vorwoche brachen bislang unbekannte Täter in der Melker Musikmittelschule ein. „Es wurde nach Wertgegenständen gesucht“, wird eine Anfrage seitens des Bezirkspolizeikommandos bestätigt. Fette Beute machten die Einbrecher aber nicht: Laut Angaben der Polizei erbeuteten sie nur fünf Euro (!) Bargeld. Der Schaden, den sie bei ihrem Einstieg in der Schule anrichteten, belaufe sich hingegen auf eine Summe in der Höhe von „einigen tausend Euro“. Nun laufen die Ermittlungen.