Die Ruhe der Sommerferien nutzten zuletzt Einbrecher in Melk: In der Nacht von Sonntag auf Montag dieser Woche brachen bislang unbekannte Täter in der Musikmittelschule Melk ein. „Es wurde nach Wertgegenständen gesucht“, wird eine entsprechende NÖN-Anfrage seitens des Bezirkspolizeikommandos bestätigt. Ob und was gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt - ebenso nicht, wie hoch der entstandene Schaden ist.