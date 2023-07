Nach Brand in Pöchlarner Wohnhaus: Gegen Bewohner (59) wird ermittelt

Am Montagabend brach in einem Pöchlarner Mehrparteienhaus ein Feuer aus. Das Wohnhaus wurde evakuiert, laut Bericht des ORF Niederösterreich erlitten zwei Personen leichte Rauchgasvergiftungen. Insgesamt konnten laut Feuerwehr acht Personen aus der Wohnhausanlage gerettet werden, unter ihnen befand sich auch ein Kind. Unter Atemschutz konnten die Florianis die Rettung durchführen und den Brand löschen. Neben den Personen wurden auch drei Katzen gerettet. Rund 30 Florianis standen im Einsatz.

Wie es zum Brand gekommen ist, ist aktuell noch Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen. In deren Fokus stehe jedenfalls ein 59-jähriger Bewohner des Mehrparteienhauses: In Zusammenhang mit dem Feuer wird gegen ihn ermittelt, er werde umgehend einvernommen. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner wurden vorerst in Ersatzquartieren untergebracht.