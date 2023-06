Neusarling: Brand kurz nach Weihnachten bleibt weiter ungeklärt

Wie es am 27. Dezember 2022 zu dem verheerenden Feuer in Neusarling bei Kemmelbach gekommen ist, ist auch Monate danach noch ein Rätsel. Zur Erinnerung: Wenige Tage nach Weihnachten kämpften rund 100 Einsatzkräfte gegen die Flammen am Wohnhaus. Seither laufen die Ermittlungen – wie die NÖN exklusiv berichtete, besteht in dieser Sache der Verdacht auf Brandstiftung. Bislang konnte die Polizei keinen Täter bzw. keine Täterin ausforschen. Daran änderte auch der Aufruf an die Bevölkerung vor einem Monat nichts, wie Stefan Loidl seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf NÖN-Anfrage informierte: „Es haben sich keine neuen Hinweise ergeben bzw. gibt es auch keine neuen Erkenntnisse zu diesem Sachverhalt.“ Im Strafakt werde nun ein vorerst unbekannter Täter der Staatsanwaltschaft angezeigt, „um bei etwaigen neuen Indizien oder Hinweisen abermals an die zuständige Staatsanwaltschaft zu berichten.“ Hinweise aus der Bevölkerung zu diesem Fall werden von der Polizei – auch anonym – entgegengenommen: 059133-30 3333.