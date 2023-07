Sieben Flaschen Whiskey: Versuchter Diebstahl in Kilb flog auf

Der Gusto auf Hochprozentiges schien am vergangenen Dienstag zwei Männer überkommen zu haben. Die beiden befüllten in einem Lebensmittelgeschäft in Kilb ihre Umhängetaschen mit sieben Flaschen Whiskey. An der Kassa bezahlten sie lediglich drei Semmeln, die Alkoholika blieben versteckt in den Taschen.

Die bislang unbekannten Täter machten allerdings die Rechnung ohne die Überwachungskameras im Geschäft: Vor dem Laden wartete bereits der Markleiter auf sie. Als dieser die zwei anhielt, ließen die Männer die gestohlenen Flaschen zurück – und machten sich umgehend mit dem Auto davon. Der Marktleiter konnte die beiden – und den Pkw – noch fotografieren.