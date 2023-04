Verdacht auf Brandstiftung in Neusarling: Polizei bittet um Hinweise

Seit Monaten wirft der Brand in Neusarling bei Kemmelbach Fragen auf. Wenige Tage nach Weihnachten, am 27. Dezember 2022, kämpften knapp 100 Einsatzkräfte gegen die Flammen am Wohnhaus. Es war ein verheerendes Feuer: Vom Dachstuhl ist so gut wie nichts übrig geblieben. Seither laufen die Ermittlungen – wie die NÖN exklusiv berichtete, besteht in dieser Sache der Verdacht auf Brandstiftung. Bislang konnte die Polizei keinen Täter bzw. keine Täterin ausforschen, daher tritt die Exekutive nun an die Bevölkerung heran und bittet um Hinweise.

„Konnte jemand in der Nacht vom 26.12.2022 auf 27.12.2022 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Neusarling wahrnehmen oder kann sonstige Angaben machen, welche zu einer Klärung der Brandstiftung führen? Bei Hinweisen wird um Kontaktaufnahme mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich, ersucht“, betont Christoph Agl von der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Hinweise werden auch anonym entgegengenommen: 059133-30 3333.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.