Eine Initiative gegen Littering

Nach wie vor landen immer noch Abfälle am Straßenrand oder in der Natur. Um ein Zeichen gegen das achtlose Wegwerfen von Müll und für verantwortungsvolles Recycling zu setzen, veranstaltet McDonald’s Österreich als Abschluss einer mehrwöchigen Bewusstseinskampagne am 6. Mai 2023 erstmals einen eigenen, österreichweiten McDonald’s Clean-Up-Day. Großen Einsatz zeigt dabei auch das Team rund um Franchisenehmer Wolfgang Heindl vom McDonald’s Restaurant in Loosdorf, das Gäste, Partnern und Interessierte zum gemeinsamen Müllsammeln einlädt.

