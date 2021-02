Zu Beginn der Vorwoche zählte der Corona-Cluster rund um einen Loosdorfer Kindergarten noch zehn Fälle. Mehr als eine Woche später hat sich die Anzahl laut Bezirkshauptmannschaft Melk verzehnfacht. Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe zählte die Bezirkshauptmannschaft Melk mehr als 100 Fälle zum Loosdorfer Cluster.

Vom betroffenen Kindergarten selbst sind 31 Kindergartenkinder sowie 15 Personen aus dem Personal infiziert. Die restlichen Fälle verteilen sich großteils auf Familienangehörige. „Wir sind sehr froh, dass sich ein Großteil der Kinder und deren Eltern testen haben lassen“, erklärt der Melker Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner.

Indes weitete sich der Cluster allerdings auch auf andere Bildungseinrichtungen aus. Am Wochenende verkündete Melks Bürgermeister Patrick Strobl (ÖVP) zwei Corona-Fälle im Landeskindergarten I. In der Loosdorfer Volksschule tauchte am Montag ebenso zumindest ein positiver Test auf, bei einem weiteren Fall lag bis Redaktionsschluss noch kein PCR-Testergebnis vor.

Die noch am Montag durchgeführten sogenannten „Nasenbohrer-Tests“ in der Volksschule waren allerdings alle negativ. Zwischen allen Fällen besteht laut Melker Bezirkshauptmannschaft ein Zusammenhang.

Hauptbetroffen von den Corona-Fällen sind die Gemeinden Loosdorf, Schollach und Melk. In Loosdorf stieg vom Dienstag der Vorwoche die Zahl der Covid-Fällen von 28 auf aktuell 60. In Schollach vermeldet ÖVP-Bürgermeister Walter Handl aktuell 23 Covid-Fälle, in Melk sind derzeit sieben Personen mit dem Virus infiziert.

In Loosdorf reagierte SPÖ-Bürgermeister Thomas Vasku nach dem Ansteigen der Fälle rasch und öffnete am Freitag eine zweite Teststraße, positiver Fall war dabei allerdings keiner. Dennoch setzt die Gemeinde weitere Maßnahmen und lässt den betroffenen Kindergarten sowie die Nachmittagsbetreuung derzeit weiter geschlossen.

Weitere Maßnahmen sollen im Laufe der Woche beschlossen werden. „Unser Ziel ist, dass die Fälle nicht weiter explodieren. Wir dürften in Loosdorf das Gröbste aber überstanden haben. Sollte es zu Steigerungen kommen, werden wir schnellstens handeln“, betont Vasku.

Für Verwunderung bei vielen Beteiligten sorgte allerdings die Kommunikation zwischen den Behörden. So erfuhr Vasku meist über Medien die aktuellen Zahlen aus dem Cluster, auch, dass ein Verdacht auf den „Briten-Virus“ besteht, wurde dem Ortschef nicht direkt mitgeteilt. „Der Bürgermeister ist nicht die höchste Gesundheitsbehörde.

Bei der Kommunikation kann aber auch die Bezirkshauptmannschaft nichts dafür. Wir haben in einem Jahr Corona vor allem bei Kindern unter zehn Jahren nichts gelernt“, kritisiert Vasku. Er ortet nach dem Loosdorfer Kindergarten-Cluster aber zumindest ein Umdenken bei den Verantwortlichen. „Als Bürgermeister muss ich allerdings immer darauf schauen, was für meine Bürger das Beste ist“, bekundet Vasku.

Rätselraten über mögliche Mutation

Ob es sich in Loosdorf allerdings wirklich um die britische Mutationsvariante B.1.1.7 handelt, steht erst in den nächsten Tagen fest. „Wir haben die Verdachtsfälle an die AGES zur Untersuchung übermittelt. Allerdings kann dies bis zu zehn Werktage dauern“, heißt es vom Büro der Gesundheitslandesrätin. Aktuell sind laut AGES rund die Hälfte aller Covid-Fälle in Niederösterreich auf den „Briten-Virus“ zurückzuführen.

In Melk ordnete Strobl die Schließung des betroffenen Kindergartens für zumindest eine Woche an. „Ganz wichtig ist auch, Geschwisterkinder jetzt nicht in die Schule bzw. sonstige Betreuungseinrichtungen zu schicken“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl.