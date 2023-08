Der Fall Maria O.: „Bin davon überzeugt, dass dort eine Leiche liegt“

Wieder nichts. Anfang August durchsuchte ein Großaufgebot eine Liegenschaft in Neumarkt. Die Suchaktion wurde in Zusammenhang mit dem Cold Case um Maria O. durchgeführt (siehe Infobox unten). Relevante Funde in Form von „Knochen oder dergleichen“? Fehlanzeige. „Ich weiche von meiner Theorie nicht ab“, hält Christian Mader dagegen. „Ich bin davon überzeugt, dass dort eine Leiche liegt.“

Mader ist Kriminalist und Vorsitzender des Vereins „Österreich findet euch“, beschäftigt sich seit Jahren mit verschwundenen Personen. Und der Fall um Maria O., der lässt ihn schon lange nicht los. „Ich bin gebürtiger Amstettner – und hier sucht ein Mann seine Mutter“, sagt er. Maria O. verschwand in den 80er-Jahren, hinterließ keinerlei Spuren – aber einen Sohn. Im Raum steht, dass sein eigener Vater ihm die Mutter genommen hat. Nachdem er sie getötet haben soll, habe er ihre Überreste auf dem Areal in Neumarkt, damals noch eine Baustelle, verschwinden lassen. Deshalb wurde auch im August die Liegenschaft abermals ober- wie unterirdisch untersucht. Mader selbst war bei den jüngsten Grabungen nicht vor Ort, er hat sich „aber natürlich“ nach ihnen erkundigt. „Die müssen noch tiefer graben, sie müssen unter das Fundament“, meint er. Das sei auch dieses Mal – auch wenn großflächiger gesucht wurde – laut Mader nicht geschehen. „Es bleiben somit Zweifel.“

Der, der Antworten sucht: Christian Mader ist Kriminalist und Vorsitzender des Vereins „Österreich findet euch“. Foto: Schwarzenegger

Leopold Bien von der Staatsanwaltschaft St. Pölten könne sich dazu aktuell noch nicht im Detail äußern, weil der entsprechende Bericht noch nicht vorliegt. Was er aber ausschließen kann, ist, dass die Liegenschaft komplett aufgegraben wurde. Es wurde umgesetzt, was rechtlich angeordnet wird, vor Ort arbeiteten Experten – und man sei auch in der Vergangenheit allen konkreten Hinweisen nachgegangen. Für die jüngsten Grabungen gab ein Vergleich von historischen Luftaufnahmen den Anstoß, zuvor waren es verschiedene Aussagen. Und jene Aussagen lassen Christian Mader auch nicht daran zweifeln, dass sich die Überreste von Maria O. auf jenem Grundstück in Neumarkt an der Ybbs verbergen.

„Da ist was dahinter, es gibt in diesem Zusammenhang so viele Indizien“, führt er aus. Und da war ja noch dieses Stück Stoff, das man bei einer früheren Grabung gefunden hatte. „Das war ihr Leichentuch“, betont Mader. Leopold Bien von der Staatsanwaltschaft dementiert dies allerdings: „Auf dieser Liegenschaft wurde Unrat vergraben. Laut den Ermittlungen bestand dazu keine Relevanz.“

Trotz erfolgloser Suchaktion: Die Ermittlungen laufen weiter

Trotz der erfolglosen Suchaktion laufen die polizeilichen Ermittlungen im Fall Maria O. weiter. „Und auch für mich ist das noch nicht abgeschlossen“, sagt Mader. „Wir müssen abwarten, was das vorläufige Ergebnis der Ermittlungen ist.“ Auf diesen Bericht warten auch Rechtsanwältin Andrea Schmidt und ihr Mandant, der Sohn der Vermissten. „Das ist eine wirklich mysteriöse Geschichte. Aber wir denken nicht daran, aufzugeben“, ist Mader überzeugt. Und das gilt nicht nur für den Fall Maria O. – Christian Mader und sein Team suchen vielerorts nach Personen, Hinweisen und Antworten.

Im November wird der Verein „Österreich findet euch“ acht Jahre alt. „Ich hab ihn gegründet, um Angehörige zu unterstützen“, sagt Mader. Bei Vermisstenfällen gebe es einerseits die Polizeiarbeit, andererseits die Zivilgesellschaft und auch die Medien, die bei der Suche unterstützten. „Wir haben das Privileg, im Auftrag derer zu arbeiten, die sich bei uns melden“, erklärt Mader. Betroffene können sich Hilfe holen und über die Homepage kostenlose Vermisstenprofile erstellen. „Vermisstenfälle sind sensible Themen, wir prüfen natürlich alles“, betont er. Die Profile der abgängigen Personen werden auf der Homepage veröffentlicht und auch auf Social Media geteilt. Die Philosophie des Vereins: Keine Abgängigkeit darf je in Vergessenheit geraten. Dafür sorgt ein ehrenamtliches Team. „Unser Schwerpunkt liegt darin, nah beim Menschen zu sein“, sagt Mader.

Der Fall Maria O.: Chronologie des Verschwindens

Das letzte Lebenszeichen von Maria O. wird seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit Dezember 1982 datiert.

Gemäß Aussagen von Angehörigen gegenüber dem „Kurier“ habe die damals 21-Jährige kurz davor bei der BH Amstetten einen Antrag auf das alleinige Sorgerecht für ihren Sohn gestellt, ihre Beziehung zum Vater des Kindes sei von Gewalt geprägt gewesen. Doch ausgerechnet zum darauffolgenden Termin beim Melker Bezirksgericht erscheint sie nicht. Im Gegenteil: Sie taucht überhaupt nie wieder auf, ist wie vom Erdboden verschluckt.

Jahrelang wird Maria O. aber weder gesucht noch als vermisst gemeldet. Gerüchte, dass sie nach Kanada zu ihrem Bruder ausgewandert sei, erweisen sich im Zuge der späteren Untersuchungen als falsch. Erst 2019 starten die Ermittlungen der Polizei: Der mutmaßliche Täter habe einer anderen Frau gedroht, sie „einzubetonieren wie die Maria“. Seither fanden vier Suchaktionen statt, die jüngste Anfang August 2023 in Neumarkt.

Drei Tage lang wurde dort gesucht und gegraben. Überreste von Maria O. oder andere konkrete Hinweise wurden laut dem LPD NÖ nicht gefunden. Doch: „Material“ – näher geht die Polizei aktuell nicht darauf ein – wurde gesichert, es wird nun untersucht.

Dass die Grabungen in Neumarkt abgeschlossen wurden, heißt jedenfalls nicht, dass der Fall zu den Akten gelegt wird: Auch weitere Ermittlungen hinsichtlich des Mordverdachts seien abseits der Untersuchung des angesprochenen Materials im Gange.

Der mutmaßliche Täter befindet sich in Strafhaft. Im Zuge der Ermittlungen kamen Grausamkeiten über den heute über 60-jährigen Mann zutage. Er wurde unter anderem wegen brutaler Sexualdelikte innerhalb der eigenen Familie zu 13 Jahren Haft verurteilt.