Fall Maria O.: „Er will wissen, was seiner Mutter passiert ist“

Die Suche geht weiter – nach Hinweisen, Überresten, Antworten. Seit Dienstag durchsuchen Ermittler des Landeskriminalamts Niederösterreich und der Staatsanwaltschaft St. Pölten eine Liegenschaft in Neumarkt – ober- wie unterirdisch. Die große Suchaktion samt Grabungen steht in Zusammenhang mit dem „Cold Case“ um Maria O. In den 80er-Jahren verschwand die junge Frau, damals Anfang 20, sie hinterließ keinerlei Spuren – aber einen Sohn. Und der will nach all den Jahren endlich Antworten.

„Er will wissen, was seiner Mutter passiert ist“, sagt Andrea Schmidt. Sie ist die Rechtsanwältin des mittlerweile erwachsenen Mannes. Als Maria O. verschwand, war er noch ein Kind: Bei der BH Amstetten hatte sie den Antrag auf das alleinige Sorgerecht für den Jungen gestellt, ihre Beziehung zum Vater sei von Gewalt geprägt gewesen. Doch ausgerechnet zum darauffolgenden Termin beim Melker Bezirksgericht erschien sie nicht. „Mein Mandant kam dann in die Obhut seines Onkels“, erklärt Schmidt. „Jahrelang wurde ihm gesagt, dass seine Mutter sich nicht für ihn interessiert hätte, einfach abgehauen ist.“ Die Jahre vergehen – und der Mann beginnt zu zweifeln. Nicht zuletzt auch deswegen, weil Hinweise laut werden, dass Maria O. umgebracht worden sei. Und zwar von seinem Vater.

Mutmaßlicher Täter ist wegen brutaler Sexualdelikte in Haft

„Er hat nicht aufgehört, Fragen zu stellen. Schlussendlich ist er aus diesem System ausgebrochen – und die Vermutungen haben sich immer mehr verdichtet“, schildert Schmidt. Familienangehörige beschreiben den mutmaßlichen Täter als gewalttätigen Tyrannen, mittlerweile befindet er sich auch in Strafhaft. Der heute über 60-jährige Mann wurde wegen brutaler Sexualdelikte zu 13 Jahren Haft verurteilt, das Urteil wurde im Mai 2022 rechtskräftig. Und nun: Mordverdacht. Deshalb wird auch aktuell in Neumarkt gegraben. Es besteht die Vermutung, dass die Überreste von Maria O. einbetoniert wurden. „Er habe einer anderen Frau angedroht, sie ,auch, wie die Maria, einzubetonieren'. Ich bin froh, dass ermittelt und das Grundstück durchsucht wird“, sagt Anwältin Schmidt.

Gesucht wird hier aber nicht zum ersten Mal. Die aktuellen Grabungen sind der bereits vierte Versuch, die Überreste der Vermissten zu finden. Bisher wurden laut Leopold Bien von der Staatsanwaltschaft St. Pölten nur „bestimmte Stellen aufgrund von Zeugenaussagen zu einem mutmaßlichen Leichenablageort“ untersucht, nun nehmen sich die Ermittler „das Grundstück in seiner Gesamtheit“ vor. Warum das nicht eher passiert ist – Stichwort Mordverdacht? Es handle sich um ein ausgedehntes Gelände, eine große Liegenschaft, konkreten Hinweisen sei man nachgegangen – und jetzt gebe ein Luftbild-Vergleich neuerlichen Anstoß, wie Bien erläutert: „Gemäß der Aufnahmen des Bundesheers wurde zeitnah zum Verschwinden von Maria O. ein Fundament oder eine Begrenzung errichtet, das wird nun untersucht.“

Der dritte Tag der Grabungen ist ergebnislos verlaufen. „Morgen wird die Suche fortgesetzt“, sagt Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidrektion Niederösterreich.