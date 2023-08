„Noch nichts gefunden“: Die Suche zum Fall Maria O. läuft weiter

„Momentan wurde noch nichts gefunden“, sagt Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf NÖN-Anfrage heute Nachmittag. Seit gestern findet eine große Suchaktion samt Grabungen in Neumarkt (Bezirk Melk) statt: Die Ermittler suchen nach den vermeintlichen Überresten von Maria O. Der Fall ist ein „Cold Case“ - das Verschwinden der damals 23-Jährigen wurde bislang nicht gelöst. Dass der Frau etwas angetan wurde, steht bereits seit Jahren im Raum.

Wie Leopold Bien von der Staatsanwaltschaft St. Pölten gegenüber der APA informierte, gab ein Luftbild-Vergleich den Anstoß für die neuerlichen Grabungen im Bezirk. Die Aufnahmen hätten gezeigt, dass "zeitnah zum Verschwinden von Maria O. ein Fundament oder eine Begrenzung errichtet wurde", erklärte er, dass nun das „Grundstück in seiner Gesamtheit“ durchleuchtet werde.

Objekt wird nicht zum ersten Mal von der Polizei durchsucht

Die aktuellen Grabungen sind der bereits vierte Versuch, die Überreste der Vermissten zu finden - und die Polizei ermittelt an genau jenem Ort auch nicht zum esten Mal. Wie Schwaigerlehner vom LPD ergänzt, wurde dieses Objekt bereits in der Vergangenheit in Zusammenhang mit dem Fall Maria O. durchsucht. Die Luftbilder rückten nun aber das angesprochene Mauerwerk in den Fokus der Ermittlungen.

Im Raum steht, dass Maria O. von ihrem damaligen Partner in den 1980er-Jahren umgebracht wurde. Es besteht die Vermutung, dass die damals 23-Jährige danach einbetoniert worden sein könnte. Der Mann befindet sich derzeit in Strafhaft. Der heute 64-Jährige war Anfang September 2019 festgenommen worden. Er wurde inzwischen u.a. wegen Sexualdelikten zu jahrelanger Haft verurteilt.

Von Maria O. fehlt seit den 80er-Jahren jede Spur. Dass die Frau noch lebt, sei unwahrscheinlich: In einem ORF-Bericht, der im Oktober 2022 veröffentlicht wurde, sagte Hannes Fellner, Leiter der Gruppe Leib und Leben des Landeskriminalamtes Niederösterreich: „Wir gehen davon aus, dass sie nicht mehr am Leben ist.“

Der Fall Maria O.

Laut Medienberichten ist Maria O. 1982 verschwunden – die damals 23-Jährige wurde allerdings nicht sofort als vermisst gemeldet. Erst 2019 – also fast vier Jahrzehnte später – erhielt die Polizei erste Hinweise. Seither wurden mehrere Suchaktionen gestartet, aktuell läuft Suche Nummer vier.