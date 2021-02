Ende Jänner gingen die ersten vier Teststraßen im Bezirk – Melk, Münichreith-Laimbach, Neumarkt und Pöggstall – in Betrieb. Kurz darauf wurden auch im Texingtal, Pöchlarn und Ybbs die Teststäbchen gezückt. Mittlerweile hat sich die Anzahl an permanenten und kostenlosen Teststandorten im Bezirk mehr als verdoppelt: In 18 Gemeinden werden an unterschiedlichen Tagen je nach Öffnungszeiten per Nasen-Mund-Abstrich Proben entnommen (siehe Aufzählung unten). Aus den Gemeinden heißt es, dass die Nachfrage nach den Tests "riesengroß" sei, wie etwa ÖVP-Bürgermeister Franz Wurzer erzählt: „Es kamen innerhalb von zwei Stunden ungefähr 300 Leute."

Kostenlos bieten auch ausgewählte Apotheken im Bezirk Antigen-Schnelltests an. Die Liste der teilnehmenden Apotheker wird laufend aktualisiert (mehr Infos unter apothekerkammer.at). Achtung: Unbedingt vorher bei den Apotheken anrufen und die E-Card nicht vergessen!

Auch einige Hausärzte der Region führen Corona-Tests durch. Eine sortierte Online-Liste aller Arztpraxen, die im Bezirk Antigen- oder PCR-Tests vornehmen, gibt‘s auch von der Ärztekammer Niederösterreich (unter arztnoe.at). Wer sich testen lassen möchte, muss vorab mit der Ordination telefonisch in Kontakt treten.

Wann & wo? Ein Überblick über die Teststraßen in den Gemeinden: