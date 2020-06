Nun kommt es für die vielen Hotellerie-Betriebe in der Wachau doch anders als gedacht. Die Wachau wurde als eine von fünf österreichweiten Pilotregionen zum Corona-Testgebiet auserkoren. Die Idee hinter dem Pilotprojekt kurz gefasst: Jene Mitarbeiter mit Kundenkontakt können - freiwillig - jede Woche per Teststäbchen einen Abstrich aus Mund-, Nasen- oder Rachenraum nehmen lassen. Die regelmäßigen und flächendeckenden Coronatestungen sollen für Sicherheit bei Touristen sowie Mitarbeitern sorgen (die NÖN berichtete).

Zuerst hieß es, den Hotellerie-Mitarbeitern werden die Proben vor Ort in den Betrieben entnommen. Das hätte für Zeitersparnisse gesorgt - mit der Betonung auf "hätte". Wie die NÖN nun erfuhr, werden die Gastro-Mitarbeiter doch bei der Rotkreuz-Stelle Melk per "Drive In" getestet. Ob sich die nun obligatorische Fahrt nach Melk auf die Anzahl der Gastronomen auswirken wird, die teilnehmen wollen, lässt sich laut Pulker, Chef des Tourismusverbands Wachau-Nibelungengau-Kremstal, momentan noch nicht abschätzen. "Ich glaube aber, die Bereitschaft, am Pilotprojekt teilzunehmen, wäre höher, wenn in den Betrieben getestet werden würde."

Für Patrick Strobl, VP-Bürgermeister von Melk und Obmann-Stellvertreter des Tourismusverbands Wachau-Nibelungengau-Kremstal steht die Hintergrundidee der Testungen weiter klar im Vordergrund: „Diese Testungen geben den Gästen Sicherheit und ich hoffe, dass viele Betriebe davon Gebrauch machen. So kann der für unsere Region so wichtige Tourismus gestärkt werden.“



Welche Auswirkung diese Änderung auf das Pilotprojekt hat und was die Wachauer Gastronomen dazu sagen, lesen Sie in der nächsten NÖN bzw. im E-Paper.