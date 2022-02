Weitens Ortschef Höfinger: „Kann auch ohne ÖVP Bürgermeister sein“

Mit seinen kritischen Aussagen gegenüber der aktuellen Corona-Politik und dem Thema Impfen sorgt der Weitener ÖVP-Bürgermeister Franz Höfinger seit Monaten vielerorts für Diskussionen in der Bevölkerung. Zuletzt entfernte das Gemeindeoberhaupt auch aus dem Jahreskalender der ÖVP einen beiliegenden Zettel über die Pandemie und zur Impfthematik.

Als jetzt die Rücktrittswelle durch einige ÖVP-Gemeinden schwappte, dachten viele auch an Höfinger, Gerüchte über seinen Rückzug aus der Volkspartei machten ebenso die Runde. Konfrontiert mit den Gerüchten und den derzeitigen Rückzügen einiger Parteikollegen signalisiert Höfinger Verständnis, etwa für die ehemalige Kirnberger Vizebürgermeisterin Katharina Geppel: „Wenn das so weitergeht, muss ich auch überlegen, was ich mache.“

Kritik an Impfpolitik

Konkret stößt sich Höfinger an der derzeitigen Impfpolitik der schwarz-grünen Bundesregierung. „Ich bin damit absolut nicht glücklich und sehe, welche Auswirkungen die Impfung bei vielen in der Umgebung hat und auch viele Probleme mit den Herzen haben“, will Höfinger gegenüber der NÖN seine Vorwürfe aber nicht näher ausführen: „Ich bin ja kein Mediziner.“

Jetzt will Höfinger noch keine Konsequenzen ziehen, er betont aber: „Ich bin ein unabhängiger Bürgermeister und kann auch ohne ÖVP Bürgermeister der Gemeinde sein.“ Wann dieser endgültige Schritt folgen könnte, steht für den Weitener ÖVP-Bürgermeister ebenso fest: „Wenn sie weiter auf die Impfpflicht beharren, steht für mich fest, dass ich es nicht unbedingt weiter machen muss.“

