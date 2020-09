Vergangenes Jahr lockte er an den Adventwochenenden tausende Besucher in die Stadt. Aufgrund der Covid19-Pandemie wird er in diesem Jahr allerdings ausfallen. Dies beschloss der Gemeinderat am Donnerstagabend. Mit der Wirtschaft soll aber ein alternatives Programm erarbeitet werden.

