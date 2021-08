Weder Antigentest noch Genesungsbescheid werden akzeptiert: Seit rund zwei Wochen dürfen nur geimpfte oder mittels PCR-Test nachweislich negativ getestete Partytiger in die Disco. So auch im Ybbser „Bermuda-Dreieck“.

Rudolf Heimberger, Betreiber des „Roadhouse“ in Ybbs, gibt an, die Notwendigkeit der neuen Maßnahme zu erkennen. Er beschäftigt Securities, um die Nachweise zu überprüfen. Der „Roadhouse“-Chef fordert jedoch Gleichstellung: „Entweder alle, oder keiner.“ Damit spielt Heimberger auf die Festivals an, für deren Besuch weiterhin ein regulärer 3G-Nachweis ausreicht.

Karl Draxler vom benachbarten Tanz-Lokal „Pulverfass“ versteht die Ausnahmestellung der Festivals ebenso wenig. Auch vonseiten der Gäste fehle teils das Verständnis. „Besonders jene, die zuvor mit einem 3G-Nachweis ein Festival besucht haben, sehen nicht ein, warum sie damit nicht auch in eine Disco dürfen“, berichtet er.

Auch finanziell bringe die 2G-Regelung gravierende Einbußen: Nur noch zehn Prozent des ursprünglichen Umsatzes verzeichnet das „Roadhouse“, im „Pulverfass“ sind die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Wochen um 80 Prozent gesunken. „Alles, was wir tun können, ist, unsere Gäste zu informieren“, meint Draxler. Auf der „Pulverfass“-Website finden sich deshalb PCR-Testzeiten und -orte.

Trotz aller Umstände sehen die Betreiber beider Discotheken keinen Grund, ihre Lokale wieder zu schließen. Verglichen mit dem ersten Wochenende nach Durchsetzung der 2G-Regel müssen viel weniger Gäste ohne 2G-Nachweis weggeschickt werden. „Die Umsetzung funktioniert gut, kaum jemand kann mehr keinen Nachweis vorweisen“, erzählt Heimberger.