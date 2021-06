Trotzdem fühlt sich das Ganze noch etwas komisch und ungewohnt an. In gewisser Hinsicht fast schon falsch, ohne Maske in Lokalen zusammen zu sitzen. Jedoch ist es ein sehr erleichterndes Gefühl, wieder andere Menschen kennenzulernen und mit seinen engsten Freunden am Tisch zu lachen. Die Hoffnung auf Normalität schöpfe darin nicht nur ich, sondern auch viele anderen.

Die Menschen werden wieder glücklicher und entspannter, erfreulich wie sich der Großteil für die kleinsten Lockerungen begeistert. Mit jeder Woche sinken die Infektionszahlen, mehr Menschen werden geimpft und immer wieder erfahren wir neue Öffnungsschritte. Das Schönste ist es, dies vor unseren wohlverdienten Sommerferien zu erfahren. Vielleicht finden im bald Sommer sogar wieder die ersten Festivals und Feste statt – und wir können Jugendjahre so wie alle anderen erleben.