Wenn es in Coronazeiten an der Haustür klingelt, handelt es sich wohl meistens um Paketlieferanten oder Essenskuriere. In München steht dieser Tage die Marbacherin Kerstin Puchinger auf vielen Türmatten der Stadt. Die Medizinstudentin am Tropeninstitut der Ludwig-Maximilian-Universität ist Teil einer umfassenden Stichprobenstudie, um mehr über das Coronavirus herauszufinden.

„Anfang April haben wir mit der Studie gestartet. Mittlerweile gibt es 25 Teams, die regelmäßig einige der 3.000 zufällig gewählten Haushalte Münchens besuchen“, gibt Puchinger Einblick. Dabei wird den Teilnehmern ab 14 Jahren Blut abgenommen und eine Art „Symptom-Tagebuch“ erstellt. „Die Proben werden auf Antikörper gegen SARS-CoV-2 getestet. Der Sinn der Studie ist, die Dunkelziffer in München zu bestimmen“, erklärt sie.

Zwischen Laborarbeit und Heimweh

Nirgends in Deutschland gibt es momentan mehr Coronafälle als in Bayern. Nach wie vor ist unklar, wie viele Menschen weltweit infiziert sind, ohne Symptome zu zeigen, oder ob man nach einer Corona-Erkrankung immun gegen das Virus ist. Darüber soll die Studie ebenso Aufschluss geben. Neben den Antikörpertests wird auch das Erbmaterial im Blut untersucht. „Das soll klären, ob bestimmte genetische Faktoren zu einem schwereren Krankheitsverlauf führen“, erläutert Puchinger.

Drei Monate ist ihr letzter Besuch in der Heimatgemeinde schon her. „So lange war ich in meiner gesamten Studienzeit noch nie weg von Zuhause“, erzählt die 24-Jährige. Ob sie bald ihre Familie und Freunde wiedersehen kann, ist fraglich. „Es wird erst wieder Normalität herrschen, wenn ein gewisser Durchseuchungsgrad erreicht oder ein Impfstoff da ist“, meint die Marbacherin.