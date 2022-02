„Bezirk Melk: Über 2.700 Personen infiziert, über 4.200 in Quarantäne

Während die Corona-Maßnahmen österreichweit gelockert werden, steigen die Infektionszahlen im Bezirk weiter in die Höhe. Zum Start in die Vorwoche verzeichnete die Bezirkshauptmannschaft Melk 2.209 Corona-Fälle, eine Woche später vermeldet die Behörde 2.713. Aktuell befinden sich 4.231 Personen in Quarantäne, vor einer Woche lag die Anzahl der Personen, die als Verdachtsfälle bzw. Kontaktpersonen behördlich abgesondert wurden, bei 3.757. „In allen 40 Gemeinden des Bezirkes gibt es positiv getestete Personen. Die Siebentagesinzidenz des Bezirkes beträgt aktuell 3.152,7“, sagt Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner.

