Ab Freitag drohen dem Bezirk Melk Ausreisetests

Eine Bürgermeisterkonferenz mit der Bezirkshauptmannschaft Melk brachte am Mittwochvormittag traurige Gewissheit: Frühestens ab Freitag könnten dem Bezirk Melk erstmals Ausreisetests bevorstehen.

Bereits zu Ostern stand der Bezirk Melk kurz davor, damals entging man den Ausreisetests allerdings knapp. "Es ist derzeit schwer zu sagen und wir können uns nicht auf einen Tag festlegen. Theoretisch ist es aber ab Freitag oder Samstag möglich. Die Vorbereitungen laufen", bestätigt der Melker Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner die NÖN-Informationen.

Intensivbetten-Belegung ist über der kritischen Marke

Aktuell ist der Bezirk Melk mit einer Inzidenz von knapp 575 Fällen pro 100.000 Einwohnern österreichweiter Spitzenreiter. Die Impfrate liegt derzeit bei knapp unter 60 Prozent.

Die niederösterreichweite Belegung der Intensivbetten liegt mit 11,5 Prozent über der kritischen Zehn-Prozent-Marke. Insgesamt gibt es laut Stand von Mittwochfrüh 607 Covid-Fälle im Bezirk Melk, nur eine einzige Gemeinde ist derzeit ohne Covid-Fall. Mehr als 950 Personen befinden sich in Quarantäne, knapp 640 haben eine Verkehrsbeschränkung. Aktueller Hotspot im Bezirk Melk ist der südliche Teil der Donau, vor allem die Manker Region.

Aktuell laufen auf der Bezirkshauptmannschaft Melk und den Gemeinden die Vorbereitungen, auch die Polizei ist in die Planungen eingebunden. Da nicht der gesamte Bezirk abgeriegelt werden kann, wird es verschiedene Kontrollpunkte geben. Zur Ausreise aus dem Bezirk Melk wäre, im Fall der Fälle, ein 3G-Nachweis notwendig. Wie die Situation bei Schülern aussieht, ob etwa die Tests aus der Schule gelten, wird derzeit noch abgeklärt. "Es wird nicht möglich sein, jeden zu kontrollieren. Ich appelliere aber an den gesunden Menschenverstand", betont Haselsteiner.

Keine unmittelbare Auswirkung hätten mögliche Ausreisetests auf die Veranstaltungen im Bezirk Melk. Allerdings wird derzeit das intensive Gespräch mit den einzelnen Veranstaltern gesucht, ihre Veranstaltungen zumindest unter verschärften Bedingungen abzuhalten. "Das soziale Leben, dass in den vergangenen Wochen sehr intensiv stattgefunden hat, hat die derzeitige Situation natürlich begünstigt", meint Haselsteiner.

Für das Aus der möglichen Ausreistests spielen dann mehrere Faktoren eine Rolle. So müsste etwa die Impfquote auf über 60 Prozent steigen, um bei den aktuellen Fallzahlen die Ausreisetests zu verhindern. Bleibt die Impfquote unter 60 Prozent muss die Inzidenzzahl in einem 7-Tage-Mitte auf unter 400 Fälle fallen. "Ich kann nur an alle appellieren, sich impfen zu lassen.", sagt Haselsteiner.