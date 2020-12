Erstmals seit Wochen zählt der Bezirk Melk am Donnerstag wieder unter 500 Coronafälle. Aktuell sind im Bezirk Melk 479 Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Dieser Wert konnte zuletzt Mitte November erreicht werden. Zu Beginn der Woche zählte der Bezirk Melk noch knapp 520 Covid-Fälle.

Eine Entspannung ist laut Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner aber weiterhin nicht in Sicht: "Ansteckungen treten nach wie vor verstärkt im familiären Umfeld auf." Weiterhin hoch sind die Covid-Zahlen auch in der Bezirkshauptstadt Melk. Aktuell zählt diese 41 Covid-Fälle. In der Nachbarstadt Pöchlarn gibt es aktuell sogar 47 Fälle. Beide VP-Bürgermeister rufen ihre Gemeindebürger dazu auf, am kommenden Wochenende zu den Massentestungen zu gehen. "Wir kommen derzeit nicht von den 40 Fällen herunter. Nutzen wir die Massentestungen, um auch die positiven Fälle zu erkennen, die nichts verspüren oder merken", erklärt Melks VP-Bürgermeister Patrick Strobl, der sich selbst regelmäßig testen lässt.

Beinahe konstant verweilt derzeit die Zahl der Personen, die als Verdachtsfälle abgesondert sind. Am Montag vermeldete die Bezirkshauptmannschaft Melk knapp 1.100 Personen, am Donnerstag sind es mit 1.031 nur geringfügig weniger.