Ausreisekontrolle im Bezirk Melk ab Samstag fix

Nicht zuletzt aufgrund hoher Corona-Zahlen starten im Bezirk Melk am Samstag Ausreisekontrollen. Das wurde am Donnerstagnachmittag nach einer Lagebesprechung seitens des Landes mitgeteilt. Die Region darf dann nur noch mit gültigem 3G-Nachweis verlassen werden. An den ersten drei Tagen wird es aber, laut einem Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, nur Verwarnungen geben. Eine entsprechende Verordnung der Bezirkshauptmannschaft wird am Freitag erlassen.

Vorgesehen ist die Überprüfung der 3G-Nachweise mittels schwerpunktmäßiger und stichprobenartiger Kontrollen. Am Donnerstag ist der Inzidenz-Wert für den Bezirk Melk auf 652,8 gestiegen. Der Wert ist derzeit österreichweit die höchste Sieben-Tage-Inzidenz.

Die Region überschritt die Marke von 500 bei der Inzidenz damit zum vierten Mal in Serie. Schlagend werden Ausreisekontrollen, wenn bei der aktuellen Impfquote von laut dem Dashboard von Notruf NÖ 59,8 Prozent die über sieben aufeinanderfolgende Tage gemittelte Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner höher als 500 ist. Mit Stand Donnerstagnachmittag lag dieser Wert auf Basis der Daten der AGES mit 518,3 bereits über dieser Schwelle.

Für die Polizei sind die Kontrollen ein enormer Aufwand. Insgesamt gibt es 58 Straßen, die aus dem Bezirk Melk führen. Laut Chefinspektor Herbert Oberklammer wurde dazu eine Prioritätenliste erstellt. Kontrolliert wird auch bei den Auffahrten der Westautobahn. Falls jemand keinen Test haben sollte, wird dieser zu einer Teststation zurückgeschickt. Wenn sich jemand weigert, wird die Person angezeigt. Mit folgenden Tests ist eine Ausreise laut Polizei möglich: Antigen-Test (Gültigkeit 24 Stunden), PCR-Test (Gültigkeit 72 Stunden), Antikörper-Test (Gültigkeit: zwei Wochen), Absonderungsbescheid (Gültigkeit: halbes Jahr) und ein Impfnachweis. "Für uns ist es ein enormer Aufwand", meint Oberklammer in einer ersten Stellungnahme. Unterstützung gibt es etwa vom Landespolizeikommando und den Bezirkspolizei-Inspektionen St. Pölten-Land, Krems und Amstetten.

Neben dem Bezirk Melk wird auch der Bezirk Scheibbs von Corona arg gebeutelt. Verzeichnet wurde laut AGES-Dashboard am Donnerstag eine Sieben-Tages-Inzidenz von 579,8. Damit lag der Wert zum dritten Mal in Folge über der 500er-Marke. Die durchschnittliche Inzidenz in den vergangenen sieben Tagen liegt laut einer Berechnung unter Heranziehung von AGES-Daten von Donnerstagnachmittag bei 480,1. Auch für den Bezirk Scheibbs gilt - bei einer Impfquote von 57,6 Prozent - der Wert von 500 als maßgebliche Schwelle für die Verhängung von Ausreisekontrollen.